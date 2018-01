PH invita a exrector de UAEM a contender por gubernatura de Morelos

CUERNAVACA.- Tras la revuelta social que provocó la detención del exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, el partido Humanista en Morelos hizo oficial la invitación al académico para registrarse como su precandidato a la gubernatura del Estado, a pesar de tener arraigo domiciliario y tener cuatro amparos por los delitos que se le imputan de enriquecimiento ilícito y peculado.



El secretario general del Humanista en Morelos, Gerardo Sánchez Mote aseguró que la invitación a Vera Jiménez para ser su abanderado no se debe a la coyuntura mediática, después de que ayer fue detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso de confianza.



“Es algo que ya teníamos planeado, incluso desde que él era rector, lo estamos invitando a que participe con nosotros en esta contienda, aún con el arraigo, mientras no se le sentencie al doctor, como no ha sucedido en ninguno de los procesos que tiene, él no pierde sus derechos, se necesita una sentencia, mientras tanto él es inocente”, añadió.



Sánchez Mote añadió que esperan una respuesta positiva de parte del académico, ya que desde que iniciaron el diálogo para incorporarse a sus filas, este manifestó su intención de participar en la contienda de este año, por algún cargo de elección popular.



Por otra parte, integrantes de la comunidad universitaria hicieron un pronunciamiento la mañana de este miércoles, ahí junto con los integrantes del Frente Amplio Morelense colgaron un muñeco con una máscara con el rostro del gobernador Graco Ramírez, en protesta por la aprehensión de Vera Jiménez, al mismo tiempo.



“Los universitarios vamos a evaluar la situación, dado que ayer le dictaron al exrector Vera Jiménez, arraigo domiciliario y no vemos otra cosa más que una persecución política”, señaló Daniel Suárez Pellicer, director de la Escuela de Estudios Superiores de Tlayacapan.



El académico detalló que tanto el actual rector, Gustavo Urquiza Beltrán y demás autoridades de la máxima casa de estudios morelenses, avalaron la postura de la comunidad universitaria, ante el actuar de la Fiscalía Especializada Contra la Corrupción y el Gobierno de Graco Ramírez, con Alejandro Vera.