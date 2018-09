PGR 'no está aferrada' a la verdad histórica: Alfredo Higuera

La PGR no tiene una “obstinación ni oposición a ultranza” a la creación de una Comisión de la Verdad del caso Iguala, lo que busca es que prevalezca la legalidad y constitucionalidad, dijo Alfredo Higuera Bernal, titular de la oficia de la PGR que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En exclusiva para El Financiero agregó que la fiscalía del caso no está aferrada ni cerrada a la “verdad histórica”. “Muestra de ello es que se siguen todas las líneas de investigación, incluidas las sugeridas por familiares y organismos nacionales e internacionales; la búsqueda no se ha detenido”, apuntó.

Higuera Bernal se mostró respetuoso de las críticas de los padres y señalamientos de que la PGR no quiere seguir la línea que apunta a militares, aunque aclaró que no se trabaja para proteger ni al Ejército ni a nadie: “es una investigación abierta… no puedes exonerar a alguien mientras está abierta”.

 ¿Qué opinión le merece que se creará la Comisión de la Verdad?

 Es sin duda una decisión importante, trascendente por lo que implicará a futuro para la investigación.

Señaló que las impugnaciones que la PGR hizo ante los tribunales que ordenaron la creación de esa comisión, fueron para velar por la observancia de la constitucionalidad y la legalidad.

 ¿La PGR no está opuesta a la Comisión de la Verdad?

 Cualquier persona o institución tiene que estar a favor de un mecanismo que ayude a eslabonar los esfuerzos para esclarecer los hechos.

 ¿A lo que se oponen es a dejar en manos de los padres la investigación?

 La Constitución establece que el Ministerio Público es quien dirija las investigaciones, a virtud de una comisión en los términos que establece esa resolución judicial. Esto variaría: el Ministerio Público dejaría de ser el rector. Son aspectos de orden constitucional, nada que signifique una obstinación u oposición a ultranza.

Sobre la verdad histórica señaló que a la PGR se le ha reprochado, sin razón, el que haya centrado toda su atención en el basurero de Cocula, cuando en realidad se han seguido todas las líneas de investigación. “Las actuaciones realizadas son para explorar todo. No hay una razón para que se señale que lo del basurero de Cocula ha sido lo único investigado”.

 ¿Están cerrados en la llamada “verdad histórica”?

 En absoluto, el esfuerzo ha sido para analizar todas las vertientes… Si alguien asumiera que tendría que ser aquello (verdad histórica), perdería sentido realizar búsquedas.

 ¿Hay esperanza aún de encontrar a los normalistas?

 En tanto este abierta... la investigación es para eso, para saber qué fue lo que pasó. La búsqueda jamás se ha detenido.

 ¿La verdad histórica está rebasada?

 Es una parte de la fase inicial; en lo siguiente, la institución se ha encargado de investigar todas las líneas.