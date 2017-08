PGR investiga testamento de Juan Gabriel, dice Joao Aguilera

Joao Aguilera, reconocido recientemente como hijo legítimo del cantante Juan Gabriel, dio a conocer que este jueves la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una carpeta de investigación sobre la denuncia sobre supuestas anomalías en el testamento del autor de temas como “Querida”.



En compañía de su abogado Marco Tulio Ruiz y su tío Pablo Aguilera, Joao detalló en conferencia de prensa los avances que han tenido, ya que también desean se declare la nulidad del testamento del cantautor michoacano o la posibilidad de llegar a un acuerdo con quienes presumiblemente fueron designados herederos.



Ruiz esbozó el panorama de esta denuncia, al reiterar que hoy la PGR abrió la carpeta de investigación ante la posibilidad de que se trate de un posible delito en agravio a un ciudadano mexicano.



Entre los hechos que se denunciaron está la supuesta adjudicación de propiedades, que aparentemente hizo en vida por Alberto Aguilera Valadez (verdadero nombre de Juan Gabriel) en favor de su hijo Iván Aguilera Valadez y la esposa de éste, Simona.



El abogado comentó que para respaldar este argumento se presentaron diversas pruebas, entre ellas el informe migratorio de las autoridades estadounidenses en que se demuestra que el cantautor no se encontraba en la Unión Americana en la fecha en la que dicen se otorgó ese acto jurídico.



Asimismo se entregó un dictamen en materia de grafoscopía, que concluye que la firma que aparece en el testamento no fue estampada de puño y letra del cantante y por tanto, no es sería de su autoría.



Un tercer documento es una declaración jurada de la embajada estadounidense en Chile por un de testigo que manifestó es mentira que Alberto Aguilera Valadez hubiera comparecido para otorgar esa cesión de derechos.



Por todo ello es que se resolvió la apertura de una investigación con la cual se definirá si hay delitos que perseguir; también se ha señalado a Iván Aguilera, heredero universal de los bienes del cantante, y su esposa Simona como probables responsables de actos supuestamente irregulares.



Con respecto al juicio de nulidad señaló que están a la espera de que emita su declaración el último de los emplazados, que es un notario de la ciudad de Cancún ante quien al parecer se hizo ese testamento, para que el juez cite a las audiencias.



Los denunciantes esperan que se abra la posibilidad para llegar a un acuerdo con los demandados y de no ser así, seguirán con la impugnación de la validez del testamento en el que Iván Aguilera supuestamente ha sido nombrado como heredero universal.



Marco Tulio Ruiz explicó que en caso de que ese testamento se anulara, hay otros dos documentos similares que se abrirían y de los que se desconoce su contenido; por ello no quiso especular sobre quiénes podrían ser los beneficiarios.



Joao Aguilera señaló, en su oportunidad, que se encuentra bien y reiteró que si entabló este juicio es porque asegura tiene derecho como hijo del "Divo de Juárez", al igual que otro de sus hermanos, Luis Alberto, quien luego de aparecer en la escena pública se ha sumado a esta demanda.



Expresó que él está abierto a negociar y que está dispuesto nuevamente a demostrar que realmente el compositor de más de mil 800 canciones es su padre, pues no desea que queden dudas de ello.



A unos días de cumplirse el primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel, el próximo lunes 28 de agosto, comentó que colocará una pequeña ofrenda junto a la estatua de su padre ubicada en la plaza de Garibaldi, en la Ciudad de México.



"Mi padre me daba muchos regalos, era un gran hombre y hasta el día de hoy lo es; muestra de ello es que están los medios aquí", dijo el joven, quien recordó que si antes no se dio a conocer su existencias es porque su progenitor deseaba que fuera libre.



A su vez don Pablo Aguilera comentó que su presencia en esta conferencia es brindar apoyo a su sobrino, al que considera el más indefenso, pero que él no busca ningún bien material de los que dejó su hermano el menor.