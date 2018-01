PGR debe informar sobre personas han declarado por caso Odebrecht: INAI

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) la información sobre cuántas personas han declarado por el caso Odebrecht.



Durante la sesión del pleno se ordenó a la procuraduría dar a conocer cuántas personas, incluyendo funcionarios o ex funcionarios o directivos, han sido llamadas a declarar como parte de la investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017.



Esta resolución se dio luego de que la PGR dijo a un particular que esa información está reservada por un periodo de cinco años.



“Consideramos que esta información debe ser entregada por existir un interés público… así pues las reservas previstas en la ley no son absolutas ya que también prevén excepciones como lo es el interés público”, señaló la comisionada Ximena Puente de la Mora al presentar el caso ante el pleno.