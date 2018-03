PGR debe explicar caso Duarte y todas sus decisiones, dice Meade

José Antonio Meade dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe explicar el porqué tomó la decisión de no ejercer acción penal en contra del exgobernador priista César Duarte.

Meade Kuribreña habló del caso a su salida de una reunión que tuvo con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo en la Ciudad de México.

"En el caso de la PGR, en ese mismo ánimo de darle respeto y autonomía a sus decisiones, le toca explicar el 100 % de sus decisiones frente a una ciudadanía y a una sociedad que lo que quiere es una autoridad que funcione".

-¿Cree en la inocencia de César Duarte?, se le preguntó de manera directa al candidato de la coalición Todos por México.

"No toca al candidato pronunciarse sobre el estado de derecho, le toca pronunciarse porque las instituciones funcionen y tienen que funcionar, no a satisfacción de los candidatos, sino de la ciudadanía. Toca empujar para que se deslinden responsabilidades y toca al responsable explicar sus decisiones de suerte que no quepa ninguna duda", respondió.

Meade Kuribreña dijo también que "es deseable" que la Comisión Nacional de Ética Partidista tome el caso y si encuentra alguna irregularidad que la Comisión de Justicia lo expulse.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) habló también de las declaraciones que hiciera el notario sobre el caso Ricardo Anaya y dijo que se debe de investigar.

"Los notarios dan fue pública. Si está cuestionando su firma por lo tanto invalida el acto que supuestamente dio fe es un tema grave y que se debe investigar".