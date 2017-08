PGR cita a comparecer a Emilio Lozoya este jueves por caso Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Ricardo Lozoya Austin, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue citado a comparecer este jueves ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso Odebrecht, confirmaron autoridades federales.



Lozoya acudirá sin amparo al citatorio que le hizo la PGR para que declare en calidad de imputado.



El escrito se recibió luego de que el exfuncionario reiterara su disposición de comparecer ante la autoridad e incluso exhibió un documento que el 10 de mayo de 2017 envió a la PGR para expresar su disposición de declarar; según el abogado de Lozoya, la cita será para comparecer sobre las entrevistas y las declaraciones de funcionarios de Odebrecht.



El citatorio es con el fin de garantizar el derecho de audiencia al exfuncionario de Pemex, esto para que conozca el expediente que está integrando la PGR en el que se habla de presuntos sobornos por 10 millones de dólares a funcionarios de la paraestatal.



Por su cuenta, la empresa Odebrecht anunció en un comunicado que está colaborando con autoridades brasileñas y de otros países en donde tiene operaciones, con el objetivo de "combatir y no tolerar la corrupción en cualquiera de sus formas".



Además, Odebrecht dijo que "reitera su interés en colaborar de manera directa con las autoridades mexicanas competentes con el objetivo de que los hechos cuestionados se esclarezcan mediante el procedimiento de investigación y las disposiciones legales aplicables en el ámbito nacional e internacional. Odebrecht reafirma su confianza en el marco jurídico mexicano".



Al respecto, el fin de semana el diario O Globo difundió testimonios de exfuncionarios de Odebrecht quienes advirtieron que los sobornos se los dieron específicamente a Emilio Lozoya, quien ha negado esto.



De acuerdo con las declaraciones de los exfuncionarios de Odebrecht, los depósitos se hicieron a cuentas en el extranjero, entre ellos varios por más de 3 millones de dólares mientras estaba la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, de la cual era parte Lozoya.



Las autoridades consultadas no revelaron la fecha ni la hora en la que se realizaría la comparecencia, ni precisaron si el citatorio a Lozoya es en calidad de testigo o de presunto responsable.

1 El abogado del exdirector de Pemex, Javier Coello (derecha).

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, aseguró que hasta ahora su cliente está tranquilo, porque “el que nada debe, nada teme”.



Coello Trejo, en entrevista con El Financiero, confirmó que el exfuncionario federal fue citado ante la PGR este jueves para hacerle saber de qué se le acusa.



EF: ¿Para qué los están llamando a la PGR?, se le preguntó.



Abogado: Está raro porque dice que es sobre las entrevistas que tienen en copias, no copias certificadas, de las declaraciones funcionarios de Odebrecht.



EF: ¿No son pruebas legales todavía?



Abogado: Según lo que dice en el citatorio no. Se encuentran pendientes de recibir en copia certificada.



Javier Coello, quien representa al exdirector de Pemex, explicó que las declaraciones del fiscal para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto -sobre la investigación que se hará de desvíos a la campaña del presidente- son un “golpeteo contra Enrique Peña Nieto”.



Agregó que “todo el mundo tiene derecho a denunciar, pero tiene la obligación de probar. Esto es un golpeteo al presidente. Eso es lo que yo siento y no se vale, pero bueno, nos defenderemos”.



Al ser cuestionado sobre si el exfuncionario aún cuenta con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Coello Trejo considera que sí.



“Yo creo que sí. Cuenta con el apoyo de mucha gente por su calidad moral, por su trayectoria. No se puede destruir el prestigio de alguien así”.