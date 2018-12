PGJ- CDMX acusa que judiciales dan protección a delincuentes

CIUDAD DE MÉXICO.- Ernestina Godoy, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, reconoció que hay corrupción en la institución y un alto grado de impunidad en los delitos cometidos en la capital.

Por ello, aseguró que a partir de enero se implementará un nuevo sistema de visitaduría para detectar a funcionarios que, incluso, podrían estar brindando protección a algunos grupos delincuenciales.

“Sabemos que hay corrupción en ministerios públicos, en policías, en servicios periciales, estamos investigando, no habrá cacería de brujas, eso que todo mundo lo sepa, pero tampoco vamos a solapar a nadie”, dijo la funcionaria.

Señaló que el objetivo es corregir diversas situaciones que dejaron sin credibilidad a la Procuraduría y provoca que la gente no acuda a denunciar porque no confía en la autoridad, y cuando lo hacen es porque “no les queda de otra”.

Consideró que la alta impunidad se refleja en la cifra negra, que en la capital es “muy alta”, y propicia la comisión de delitos de alto impacto, ya que los delincuentes “creen que no les va a pasar nada”.

Tras asegurar que no se trata de echar culpas, sino ponerse a trabajar donde está la falla, detalló que, a su llegada a la Procuraduría, además de corrupción, encontraron graves fallas como falta de coordinación interna y externa, realización de doble trabajo y deficiencias en la investigación del delito.

“Encontramos que la policía de investigación no investiga, hay un equipo sofisticado en la Procuraduría que no se usa por muchas razones porque, incluso, hay policías como escolta a personas que no tienen derecho”, explicó.

Aseguró que hasta ahora se han detectado al menos a 10 personas que tenían escolta sin derecho, aunque la indagatoria apenas inicia.

Por ello, aseguró que la capital tiene la oportunidad histórica de replantear el tipo de procuración de justicia que quiere para el futuro.

“No es poniendo más personal o más agencias, a lo mejor ayudaría, pero ningún gobierno tiene recurso para eso, entonces tenemos que reflexionar qué tenemos que hacer para que haya resultados”, dijo.