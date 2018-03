Personajes vinculados a 'huachicol' en Puebla buscan contender en elecciones

PUEBLA.- Hasta el momento son por lo menos tres personajes vinculados al huachicol los que buscan participar en los próximos comicios, se trata de familiares de líderes de bandas dedicadas al robo de hidrocarburo quienes pretenden contender, uno por Morena, otro por un partido local (Pacto Social de Integración) coaligado con el PAN, y uno más por la vía independiente. Ante este escenario el Instituto Electoral del Estado (IEE) manifestó que no existe una prohibición para que estos personajes puedan buscar ser votados pese a su vínculo familiar pues solo suspendería sus derechos de elegibilidad en caso de tener un procedimiento penal o al no haber presentado su documentación completa.

Así lo señaló, José Luis Martínez López, consejero del IEE quien manifestó que ser familiar de algún presunto responsable de acto delictivo no los limita para poder ser elegidos por la población, de forma que sus derechos, político– electorales, se mantienen vigentes.

Expuso de esta forma que sólo son causales para no ser candidatos el tener antecedentes penales, inhabilitación de por medio, no entregar toda la documentación requerida o no ser vecino del distrito o del municipio y tiene alguna causa que implica la suspensión de los derechos político - electorales como ciudadano.

Las personas que se encuentran en esta situación son:

Alejandro Martínez Fuentes, candidato de Pacto Social de Integración (PSI) a la alcaldía de Quecholac y hermano del líder huachicolero “El Toñín”.

Ángel Morales Ugalde quien busca ser presidente municipal de Palmar de Bravo por la vía independiente y quien es hermano del exedil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, actualmente preso por sus nexos con el crimen organizado y la ejecución de delitos del fuero federal.

Martín Mirón López, tío del extinto líder huachicolero ”El Kalimba”, quien se registró con MORENA para ser candidato a la alcaldía de Palmar de Bravo, aunque declinó ante las críticas que surgieron en contra del partido lopezobradoristas por avalar esta postulación. No obstante, aún se encuentra en tiempos legales para registrarse por éste u otro cargo de elección popular a nivel local.