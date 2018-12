Perredistas aseguran que no avalarán el PEF 2019 sin cambios

La representación del PRD en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados advirtió que no aceptará ni avalará el proceso "desaseado y apresurado" con el que Morena y sus aliados pretenden aprobar el Paquete Presupuestal 2019, y aseguró que existen "inconsistencias y fallas" que perjudicarán a millones de connacionales en sus trabajos y sus condiciones de vida.

Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda, emplazó a los diputados de Morena a asumir sus responsabilidades y a hacerse cargo de la encomienda que les dieron 30 millones de mexicanos para lograr la transformación del país, y a que –por encima de la instrucción que les hayan dado desde Palacio Nacional- hagan su tarea revisando el presupuesto y haciéndole los ajustes necesarios como parte de un poder autónomo.

Tras finalizar, este domingo, una reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda para concretar el procedimiento a seguir en los próximos días -una vez entregado el paquete económico por parte del Ejecutivo a esta soberanía- Ortega Martínez informó que este lunes a las 18:00 horas habrá un encuentro con el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, así como la titular del Servicio de Administración Tributaria, el procurador fiscal y otros dos funcionarios para trabajar en conjunto la ley de ingresos; y el miércoles serán convocados otros funcionarios para comenzar a dictaminar jueves o viernes.

Sin embargo, el legislador perredista expuso que diputados –particularmente de Morena- pretenden establecer un calendario que apresure el proceso con la intención de que el mismo martes pudiera dictaminarse en comisión y resolver en el pleno la ley a fin de enviarla al Senado y que éste intente dictaminarla el jueves para iniciar el trabajo de la Comisión de Presupuesto.

"Entendemos que los diputados de Morena intentarán dictaminar presupuesto a más tardar el viernes, para que el pleno de la Cámara lo discuta el sábado y, en la madrugada del domingo, esté siendo votado; esa es la ruta que ellos tienen", acusó.

"Nosotros, al contrario, hemos planteado dar todo el tiempo que sea necesario para resolver dudas y hacer propuestas de modificación al paquete, por lo que estamos sugiriendo regresar después del 24 de diciembre para trabajar el presupuesto, que ingresos se vote antes del 24 y Presupuesto de Egresos lo podríamos perfectamente empezar a trabajar el 25-26 y resolverlo antes de que venza el plazo del 31 de diciembre", sugirió.

"No queremos abdicar de nuestra responsabilidad, no queremos renunciar a nuestras capacidades de revisar lo que el Ejecutivo está proponiendo", afirmó.

“Pero ahí tenemos una diferencia: los que quieren atender la orden de López Obrador de que esta misma semana se vote todo sin ningún cambio, ni un punto, ni una coma; o los que pensamos que tiene que ser resuelto en comisiones, producto de un trabajo serio, responsable, que ayude a encontrar las debilidades de la propuesta y se hagan los cambios necesarios”, insistió.

Antonio Ortega refirió que la inquietud responde a que se han detectado en la propuesta del gobierno de AMLO, "aspectos preocupantes como la disminución de recursos para infraestructura de caminos y carreteras; así como casi una tercera parte de presupuesto al sector primario, que pone en vilo el empleo de varios millones de mexicanos".

Dijo que, por ello, el PRD "no aceptará votar un presupuesto si no se hacen los ajustes y cambios necesarios", por lo que llamó a los diputados de la mayoría "a que reflexionen y entiendan que no tienen el respaldo unánime de la sociedad ni de los electores".

"Que si bien tienen una mayoría, ésta es insuficiente para decidirlo todo por sí mismos, y que están obligados a escuchar, a consensuar y a reconocer que en la oposición también hay verdades y razones, y que es indispensable incorporar a todas las voces, consensuando, buscando equilibrios y acuerdos".