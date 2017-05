...Pero las cuentas son parte de una denuncia en PGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cuentas que no reconoce como suyas Guillermo Anaya en Banorte y en el Banco Central de Barbados, son elementos que figuran en la demanda que el pasado 19 de mayo, a las 16:15 horas, presentó Ángel Édgar Sánchez Puente en contra del candidato panista, por presunto enriquecimiento ilícito.



El fundador del Partido Joven de Coahuila presentó la denuncia ante la Dirección de la Unidad de Documentación y Análisis de la PGR. Tras ser recibida, espera la integración de la carpeta y la asignación a la unidad correspondiente.



Explicó que confían en que sea asignado a la SEIDO, pues señaló que “los delitos que se le pudieran imputar deben estar considerados en el capítulo de la SEIDO; es decir, recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento inexplicable”.



Luego de que Guillermo Anaya negó tener cuentas bancarias en México y el extranjero con recursos que no declaró en su 3de3, el representante del Partido Joven puntualizó que la documentación que dio a conocer ayer El Financiero “tiene toda la validez legal”.



En entrevista, Sánchez Puente consideró que aunque el panista “simuló” hacer depósitos a las cuentas para comprobar su inexistencia –no lo hizo en el caso de la de Barbados–, corresponde a las autoridades indagar la información.



“Es inexplicable cómo adquiere una propiedad en la que él vive, de 20 millones de pesos, con un sueldo que ha tenido como funcionario, como alcalde, como diputado, como senador. Haces la suma y no da. Y tienen un rancho y no es empresario. Su característica principal es que siempre se ha dedicado a la política, y no podemos entender cómo va a justificar cantidades de dinero tan exorbitantes”, aseveró.



En la denuncia se refieren otras evidencias del presunto enriquecimiento ilícito de Anaya, como la propiedad de un rancho ubicado en Chihuahua, que adquirió por 4.5 millones de pesos, pero que está valuado en 45 millones.



Hay otras denuncias en PGR y Fepade, presentadas por el PRI, por el uso de recursos provenientes del crimen para la coacción del voto. También lo acusó ante el INE por violencia política de género.