Peritos forenses no han podido determinar la muerte en ácido de los estudiantes de cine

GUADALAJARA, JALISCO.- Los peritos forenses de Jalisco no han logrado determinar la muerte en ácido de los tres estudiantes de cine, por lo que aún se analizan las pruebas encontradas en una finca ubicada en el municipio de Tonalá.

“Debido a lo corrosivo de esta sustancia (el ácido sulfúrico), la molécula de ADN se rompe y en estas condiciones es imposible obtener un perfil genético”, detalló el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, en una conferencia de prensa.

“En los tinacos no se encontró ni un resto de nada. En uno de ellos se encontró solamente ácido, pero sin ningún elemento de nada, ácido puro. No hemos tenido ni grasa siquiera de cuerpos, porque ese ácido es exageradamente corrosivo y todo lo que son células lo destruyen, lo desintegra totalmente, a los tinacos no les hizo ningún perjuicio”, añadió.

Agregó que los criminales tuvieron toda la intención de desaparecer cualquier indicio de sus víctimas por lo que utilizaron ácido sulfúrico a 98 por ciento de pureza.

“Al parecer, según lo que dicen los declarantes, lo que quedó, que son los dientes, los molieron y al parecer los tiraron al drenaje”, añadió.

Durante la rueda de prensa, en el que no se permitieron preguntas, el responsable del IJCF refirió que pese a ello, sí se pudo encontrar material genético de algunas de las víctimas, pero no en las muestras con ácido sino en otras encontradas en dicha finca.

“Si se pudo encontrar muestras de ADN de al menos dos de los estudiantes, de Jesús Daniel y Marco, en restos de sangre en el piso y en unas esposas, ya que esas se libraron ser sometidas al tratamiento con ácido”.

Con estos comentarios, el funcionario buscó aclarar una nota periodística en la que se informó que no existía certeza de la destrucción de los cadáveres de los jóvenes.

Aseguró, en rueda de prensa, que la investigación continúa y se siguen analizando las pruebas, las cuales pueden arrojar datos importantes para el esclarecimiento de los hechos.

Cotero Bernal dijo que no hay un solo indicio que demuestre la presencia de Javier Salomón Aceves Gastelum, quien según versiones de los dos únicos detenidos por este caso, fue el primero de los tres en ser torturado, y se provocó su deceso, posteriormente sus acompañantes fueron victimados.

El pasado 19 de marzo se reportó la desaparición de los tres estudiantes, Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, mientras rodaban un cortometraje en la finca conocida como La Cabaña, en Tonalá, Jalisco y fue hasta el 23 de abril cuando la Fiscalía reveló avances en las investigaciones, basadas en evidencias y testimonios, por lo que se concluyó que los jóvenes fueron confundidos con integrantes del llamado cartel del 2 o la Nueva Plaza, que sostiene pugnas por el control del tráfico de drogas con el cartel Jalisco Nueva Generación, cuyos miembros los capturaron, para después torturarlos hasta la muerte, y luego disolver sus cuerpos en ácido.

Sigue el descrédito

En tanto, el titular de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina, persistió en su acusación a las autoridades jaliscienses de no entregar las pruebas suficientes para corroborar la muerte de los tres estudiantes de cine.

Mientras el representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel Rodríguez, pidió a las autoridades que ofrezcan información clara respecto a lo sucedido con los tres estudiantes.

“Que las autoridades se pongan de acuerdo y se dé un mensaje porque veo honestamente difícil que ya a tantos días de desaparecidos estos muchachos los puedan encontrar con vida, eso sería lo más deseable, pero ojalá se pongan de acuerdo las autoridades, porque mandar mensajes diversos dentro del mismo gobierno causa todavía mayor incertidumbre para la población”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin de Obeso, pidió una sola versión oficial.

“Ha habido otras opiniones de la Fiscalía y es importante que a raíz de todas esas opiniones se construya la verdad”, señaló.

Así mismo, el presidente de la Coparmex en la entidad, Mauro Garza Marín, dijo confiar en la información de la Fiscalía, aunque pidió que: “se siga investigando, que se siga esclareciendo el tema que cimbró a toda la sociedad jalisciense. Todos los jaliscienses estamos conmovidos con esta noticia, estamos asustados y reconocemos que el tema de seguridad por desgracia no es sólo un tema del área metropolitana, es un tema de todo el estado”.