Peritaje confirma que Cuauhtémoc Blanco cobró 7 mdp por su imagen

MORELOS.- Roberto Yáñez Moreno, exrepresentante del Partido Social Demócrata, presentó ante la Fiscalía General del Estado un cuarto peritaje que el notario número nueve en Cuernavaca validó como una prueba más que el alcalde de la capital morelense, Cuauhtémoc Blanco Bravo sí firmó un contrato por el que recibió 7 millones de pesos para rentarse como imagen del PSD en las elecciones del 2015 y lo que llevó a convertirse en presidente municipal.

Dicho peritaje arrojó que la rubrica plasmada en dicho documento sí contiene las mismas grafías que Cuauhtémoc Blanco utiliza al firmar, luego de que éste negó haber celebrado dicho acuerdo con los hermanos Roberto y Julio Yañez, para postularse y, que además denunció que era un documento falso después de que a los 200 días de haber iniciado su mandato, rompiera relación con quienes le pidieron ser imagen del PSD.

“Todos saben que el señor Cuauhtémoc Blanco nos denunció a mi hermano (Julio) y a mí por tres delitos en el 2016, por extorsión, amenazas y uso de documentos falsos, por el contrato de prestación de servicios que firmamos el 17 de enero de 2015; Cuauhtémoc Blanco con esto cobró 7 millones de pesos por venir a rentarse aquí para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca”, detalló Yáñez Moreno.

Con este cuarto peritaje realizado a la firma original de Blanco, los hermanos Yáñez Moreno buscan evitar un no ejercicio de la acción penal en contra de ellos por los delitos que se les imputa, por tanto señalaron que no se trata de un acto para dañar o “chingar (palabras del edil)” a quien hoy se ha postulado como candidato a la gubernatura de Morelos, por la coalición Morena-PES-PT, si no de presentar una estrategia jurídica en su defensa y que incluso está dentro del debido proceso.

“Se hicieron varios peritajes, y el primer peritaje muestra que la firma sí fue plasmada por su puño y letra del alcalde Cuauhtémoc Blanco, el segundo peritaje arrojó que se duda o existía incertidumbre de que él fuera quien firmara el documento, el tercero sí lo comprueba y el cuarto hecho por una empresa privada sí lo confirma”, abundó Roberto Yáñez.

La conclusión del notario nueve José Antonio Acosta Pérez concluye que: las firmas rubricadas o cuestionadas correspondientes al contrato de prestación de servicios, así como las cinco cartas compromiso con fecha 15 de enero de 2015 de las cuáles se imputa su autoría gráfica, sí pertenecen al mismo origen gráfico del C. Cuauhrtémoc Blanco Bravo y sí se observa que contienen las mismas características legales y sí concuerdan con el mismo grupo de elementos gráficos en los anexos fotográficos y su descripción.

Ante esta situación, el representante legal de los hermanos Roberto y Julio Yáñez, Gibran Haro explicó que, aunque las investigaciones las realiza el Ministerio Público, como imputados tienen oportunidad de presentar pruebas periciales en su defensa y/o como estrategia jurídica y ante un momento idóneo, para evitar que se ejecute una orden de presentación, el cuarto peritaje demuestra que Blanco Bravo mintió en dos ocasiones, al asegurar con una denuncia que el contrato en mención es falso y al mismo tiempo su firma era falsa, de la cual se demostró lo contrario.

Recientemente, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) inició un proceso ordinario sancionador solicitado por el INE, para investigar sí el edil Blanco Bravo celebró este contrato de 7 millones de pesos con los hermanos Yáñez, ello tras registrarse como la propuesta de candidato a la gubernatura del Estado, por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Con este asunto, el representante legal de los hermanos Yáñez dijo que el INE, Impepac y PGR tendrían que revisar todos los documentos que presente Blanco Bravo para cumplir con los requisitos que marca la ley para poder aspirar a la candidatura, misma que tendría que ser avalada por la autoridad electoral y que a más tardar el 29 de marzo se definiría si puede contender o no.