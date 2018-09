Periodista critica beso de AMLO

La periodista Lorena García, del periódico El Mexicano, de Tijuana, Baja California, dijo que fue una falta de respeto el beso que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, le dio al momento de ser cuestionado por ella.

Cuando López Obrador se retiraba de Tijuana, Lorena García le preguntó al presidente electo sobre si a Morena le interesaba un triunfo electoral en Baja California el próximo año. Esta cuestión no fue respondida y, en su lugar, AMLO dio un beso a la periodista de El Mexicano.

"Se me hace una falta de respeto, pero tampoco quiero una venganza", dijo García en entrevista para Grupo Fórmula.

La periodista añadió que ella únicamente estaba haciendo su trabajo y que en toda su carrera profesional jamás le había pasado un acontecimiento similar.

"Soy una profesional y en 19 años de carrera jamás me había pasado eso. Si las mujeres querían beso, es cosa de ellas; yo no (...). Yo estaba haciendo mi trabajo; se hacen las preguntas y los políticos responden o no. No estoy ahí por diversión; estoy trabajando y queriendo llevar la mejor información para mi medio", comentó Lorena García.