Peña se está metiendo en la elección: López Obrador

VERACRUZ.- El precandidato a la presidencia de la República de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto se está metiendo en la elección luego de afirmar que el perdonar a delincuentes sería traicionar al país, en relación a la propuesta de López Obrador de la amnistía para delincuentes.



"Ojalá que rectifique", dijo.



En el inicio de una nueva gira por Veracruz, el precandidato de Morena señaló que el presidente debe colocarse por encima de las diferencias partidistas y garantizar que se respete el voto y que haya democracia.



Consideró que está nervioso "porque su precandidato no levanta. Él quiere ayudarle, se avienta con esas indirectas y se ve mal porque él es jefe del Estado Mexicano".



A pesar de todo, dijo que también tiene todo el derecho a expresarse, aunque no tomó como una respuesta a la propuesta que ha planteado.



"Nosotros ya presentamos nuestra propuesta para conseguir la paz, que es lo que más importa al pueblo de México", comentó.



Acerca de la pelea mediática que sostuvo con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, comentó que en esta ocasión espera algo similar, sin embargo, ambos están ejerciendo su derecho a la libre expresión.



"Mi pecho no es bodega".



Durante su visita al municipio de Calcahualco, López Obrador le recomendó que no delegara el tema de la seguridad y que se reúna diariamente con el fiscal, secretario de Seguridad Pública y los comandantes del Ejército y la Marina para recibir el parte.



"Así lo hice yo cuando fui jefe de Gobierno de la Ciudad de México y hubo resultados. Se pudo reducir la delincuencia un 30 por ciento".