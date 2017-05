Peña prefiere entregar la Presidencia que el Edomex, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde las más altas esferas del poder ya se está operando un fraude en los comicios del Estado de México, y señaló que el presidente Enrique Peña Nieto prefiere entregar la Presidencia en 2018, pero no el gobierno de esa entidad.



“Imagínense lo que están tramando, y por eso es importantísima la movilización ciudadana pacífica el próximo 4 de junio”, enfatizó en un video difundido en sus redes sociales.



Pidió a sus simpatizantes difundir, reproducir, y llevar a la práctica el llamado Manual para Identificar una Operación del Voto.



“El manual tiene información sobre qué hacer el próximo domingo para defender el voto, sin violencia. Ahí vienen los pasos de cómo actuar ante la movilización que organizaron los del PRI, porque van a reunirse en ‘casas amigas’ con maestros y alumnos, donde van a buscar acarrear gente para entregar dinero a cambio de votos”, afirmó.



“No es asunto sólo de la maestra Delfina Gómez o de los dirigentes de Morena, es asunto de todos acabar con la corrupción en el Estado de México”, sostuvo.



Enfatizó que en el manual vienen algunas indicaciones y lo más importante de todo, “a lo que le tienen más miedo los de la mafia del poder: Peña, el PRI y Alfredo del Mazo, a que la gente participe, (ya que) si hay abstención, ellos se benefician, porque con los votos que compran les puede alcanzar”.



Si participa mucha gente, abundó, “si sale a votar el domingo más del 60% de los ciudadanos, ya no les alcanza, va a ser hecho consumado el que la maestra Delfina, para el bien de pueblo del Estado de México, va a gobernar la entidad más poblada de México”.



Durante un mitin de cierre de campaña en Matamoros, Coahuila, López Obrador manifestó que “los políticos tradicionales, corruptos, ya perdieron su sensibilidad, si algún día fueron sensibles”.



Aseguró que “ya no le tienen amor al pueblo, desprecian al pueblo, no les gusta realmente convivir con el pueblo”.



Señaló que ahora, porque es temporada de elecciones, “ahí andan abrazando, haciéndole la barba a la gente, de lambiscones, falsos, pero ocupan los cargos y ya no les interesa, ya no vuelven a ver al pueblo, se transforman”.