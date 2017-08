Peña pide a Claudio X. González ser menos crítico con el Gobierno: NYT

Claudio X. González Guajardo, quien ha trabajado en el combate a la corrupción y la impunidad, ha hecho ruido en el Gobierno mexicano, al grado de que el presidente Enrique Peña Nieto intentara silenciarlo, de acuerdo con el diario The New York Times.



En su edición de este miércoles, el diario narró una reunión entre Peña Nieto e importantes empresarios de México, entre ellos, Claudio X. González Laporte, empresario y padre del fundador de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).



En el encuentro, el mandatario dijo a González Laporte “tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el Gobierno. La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción”, señala The NYT citando a cinco personas que narraron la reunión privada que se realizó en mayo.



“Claudio X. González Guajardo, ha pasado casi dos décadas combatiendo la corrupción y la impunidad que tanto deterioran a México. Pero su proyecto más reciente, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de periodismo de investigación que ha revelado contratos corruptos de aliados del Gobierno, estaba haciendo demasiado ruido para gusto del presidente”.



“Estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo”, respondió el empresario.



Presidencia negó que Peña Nieto estuviera presionando directamente a González Guajardo, sino que simplemente hizo un comentario de manera general ante su audiencia y a la que invitó a enfocarse tanto en los errores como en los logros de su Gobierno, destaca la publicación.



“Te aseguro que el presidente no hizo ningún comentario a Claudio X. González sobre el trabajo de su hijo en Mexicanos contra la Corrupción”, dijo a The NYT Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia y quien estuvo en la reunión de mayo.



En tanto, el fundador de Mexicanos Primeros dijo, en entrevista este miércoles con Javier Risco y Gabriela Warkentin en Así las Cosas de W Radio, que pese al reclamo del presidente Enrique Peña Nieto, continuará combatiendo la corrupción en el país.



“Seguiremos combatiendo la corrupción, sea pública o privada, sea empresarial o estatal. Es un flagelo nacional y la corrupción se convierte en muerte, ignorancia, pobreza, ingobernabilidad y es muy difícil transitar al México que queremos con ese flagelo”.



Aunque negó conocer sobre la reunión que sostuvo su padre, donde presuntamente se reveló la información del reportaje de NYT, ya que en esas reuniones “lo que se dice ahí, ahí se queda”.



Ésta no es la primera vez que el Gobierno intenta silenciar a González Guajardo.



En junio, se dio a conocer que el empresario fue atacado con tecnología de espionaje que el gobierno mexicano adquirió con el propósito de investigar a terroristas y miembros del crimen organizado.



Aunque el Gobierno ha dicho que desconoce esta situación y que no es responsable, y ha comenzado su propia investigación para determinar quién autorizó y ejecutó la campaña de espionaje.



González Guajardo confirmó que su teléfono celular fue infectado con el virus Pegasus y anunció que presentará una demanda contra quien resulte responsable.



“R3D y Citizen Lab fueron quienes nos informaron que efectivamente mi teléfono había sido tratado de ser infectado en tres distintas ocasiones, dos 2016 y una 2017… hoy estaremos presentando una denuncia. Se ha estado preparando a lo largo de varias semanas, tratando de sumar evidencia”, precisó.



Además, en este año, en un solo día, las autoridades anunciaron nueve auditorías distintas de organizaciones en las que González Guajardo está involucrado y el gobierno ha indicado que podría revocar a algunas de ellas su estatus de organización no gubernamental (ONG).



“El día 27 de febrero, se fincaron nueve auditorías a mi persona y a organizaciones con las cuales he estado vinculado, ya sea por haber fundado o dirigido… Las auditorías, se supone, son aleatorias, pero todas cayeron el 27 de febrero. Las probabilidades de que eso ocurra en u proceso aleatorio, es difícil”, explicó.