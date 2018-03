Peña Nieto pide contrastar propuestas para el sector energético

CIUDAD DE MÉXICO.- De cara a la elección presidencial del 1 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto pidió contrastar las propuestas políticas para el sector energético, las cuales -dijo- van de los dogmas del pasado a los postulados del presente.

Al encabezar el 80 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos (Pemex), refirió que la industria energética y su contribución al bienestar del país será un tema central en el debate público durante los próximos meses.

Aseveró, en ese sentido, que en democracia, los mexicanos tendrán la oportunidad de comparar la consistencia y la congruencia de distintas propuestas políticas para el desarrollo del sector energético.

“Habremos de contrastar en cada uno de los actores las acciones de ayer con las posiciones de hoy, los dogmas del pasado con los postulados del presente. Las alternativas pasan por cancelar o preservar la libertad de los consumidores de elegir entre distintas opciones, de regresar a un modelo cerrado o privilegiar la apertura y la competencia, o por obligar a Pemex a asumir riesgos excesivos o permitirle asociarse con otras empresas para seguir siendo la gran empresa petrolera de México”, dijo.

Entre porras de los trabajadores petroleros, destacó que gracias a la reforma energética y las políticas públicas que impulsó en su administración, el sector energético habrá formalizado al final del sexenio compromisos de inversión por 200 mil millones de dólares.

“Al concluir este sexenio se habrán formalizado compromisos de inversión por 200 mil millones de dólares que serán la base para el crecimiento de este sector en los próximos años”, indicó.

A enero de este año, se han licitado 126 bloques, de los cuales 91 ya fueron adjudicados por una inversión total de 152 mil 204 millones de dólares.

De acuerdo con el mandatario, los grandes momentos de la historia de México han sido aquellos en que los mexicanos fueron capaces de transformar las instituciones para hacer realidad los ideales de la sociedad, lo cual ocurrió con la Independencia, con la Reforma y con la Revolución Mexicana.

“Cada una de esas etapas fue un paso audaz hacia adelante, no un tímido regreso al pasado, fue una acción creativa, no una reacción destructiva, fue una renovación de nuestras instituciones, no una restauración de prácticas y modelos superados.

“Los mexicanos debemos honrar nuestra historia respetando y fortaleciendo nuestras instituciones, aprovechando la riqueza petrolera de México y generando valor para las generaciones de hoy y de mañana”, consideró.

El director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, destacó la aprobación, en esta administración, de la reforma energética, que, cuando se promulgó, hubo muchos que no creyeron de los beneficios que generaría.

De acuerdo con el funcionario, hubo quienes dijeron que nadie vendría a México y que nadie quería ser socio de Pemex.

“Y, como usted puede ver nuevamente, como en 1938 esos pesimistas estuvieron totalmente equivocados. En México hay confianza. Al día de hoy tenemos 16 proyectos en asociación, con 15 empresas de clase mundial, que están proyectando invertir junto con nosotros alrededor de 300 mil millones de pesos.”

Treviño Medina dijo que sin la reforma energética “hubiéramos tenido que hacerlo nosotros solos, con recursos fiscales y consecuentemente invertir menos en hospitales, servicios de salud, educación, proyectos sociales, infraestructura pública”.

El líder de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, reconoció, por su parte, al presidente de la República por haber impulsado la reforma energética, que permitió la participación de capital privado en el sector.

“Pensar a México o cualquier otra nación como una isla en el 2018 es una visión suicida por más que la añoranza muestre mundos ideales en el pasado. El único camino que estamos obligados a transitar es hacia adelante, hacia la construcción del país justo y con oportunidades que todos anhelamos”, afirmó.

El presidente Peña Nieto, en la ceremonia, canceló un timbre postal conmemorativo al 80 aniversario de que el presidente Lázaro Cárdenas expropiara la industria petrolera.

Con información de Daniela Loredo