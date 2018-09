Peña le dice a Chumel Torres 'te voy a extrañar'

"Yo también te voy a extrañar". Así fue la despedida del presidente Enrique Peña Nieto de Chumel Torres, el conductor de El Pulso de la República.

Esta mañana, Torres difundió la nueva emisión de su programa en YouTube, en la que comenzó con una llamada al mandatario, a quien le reclama por no asistir a una carne asada el fin de semana.

El presidente le responde que ha estado ocupado por su Sexto Informe de Gobierno, el Grito de Independencia y la mudanza.

"Ya nos quedan poco menos de dos meses", dice Peña Nieto.

"¿Cómo que dos meses? O sea, pérame, ¿llevamos cuánto juntos? ¿Seis años? Es muy pronto dos meses.

"Enrique, por favor, ¿qué le va a pasar al Pulso? Tú y yo empezamos el pulso juntos", reclama el conductor al mandatario, ante la incertidumbre sobre el futuro de su programa a lo que el presidente responde "¿Qué? ¿El Pulso? No sé, Chumel, te pondrás de acuerdo con los que vienen".

La plática siguió con un diálogo sobre el alejamiento de Chumel con el futuro gobierno, pues está muy concentrado en la Cuarta Transformación. Resignado, el youtuber se despide del mexiquense.

"Te voy a extrañar", le lanzó el conductor al mandatario, y luego empezó a llorar. "Yo también te voy a extrañar", le reviró Peña.

De fondo, la canción "No me puedes dejar así" de Luis Miguel sonó al final de la llamada, mientras Chumel lloraba.

"Te mando hasta un corazoncito, mira, lo voy a hacer bien para que no me digan que no", ironizó el mandatario.

Creado en diciembre de 2012, el canal de El Pulso de la República difunde videos del conductor Chumel Torres que presenta información del país en tono sarcástico y con críticas contra el gobierno. El primer video subido es del 12 de diciembre de 2012 y en él mencionó el arribo de Peña Nieto a la Presidencia, "el mandatario más guapo de Atlacomulco".

Aquí puedes ver el video: