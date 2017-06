Los partidos políticos necesitan rehabilitación: Ríos Piter

​En 2018 la competencia de los partidos políticos será contra las propuestas independientes, así lo consideró el senador Armando Ríos Piter en entrevista como invitado a La Silla Roja.



“No veo en el 2018 un escenario donde los partidos vayan a traer nada nuevo a la mesa”, consideró Ríos Piter, “vamos a ver billete, compra de votos, clientelas, y si queremos apostarle a un país que en los próximos 30 años evolucione, tenemos que ver que la marca de los partidos es lo que nos tiene rezagados”.



El proyecto del político guerrerense no sólo es buscar la presidencia de la República, sino integrar a 300 diputados y 64 senadores independientes que permitan una movilización en el área legislativa.



“Los partidos están en la condición de que los tenemos que mandar a rehabilitación”, señaló, “yo los veo como adictos a una droga que para ellos es el dinero”.



El área de atracción a la que apunta el senador es convencer a 25 millones de votantes jóvenes que la opción está dentro de la propia ciudadanía; lo anterior a través de una campaña fresca, el uso de la tecnología y candidatos empáticos.



“Los candidatos independientes tienen que hacer una campaña fresca, es decir con juventud”, reconoció, “el uso de la tecnología te permite tener una competitividad alternativa, generar mecanismos distintos a los que tradicionalmente utilizan los partidos políticos.



“El electorado lo que exige es gente que conecte empáticamente y también que conecte en el tipo de plan de gobierno, yo no lo vi en el proceso electoral que acaba de pasar”, agregó.



Los electores se encuentran cansados de los discurso de partidos que sólo se centran en la lucha por conservar el poder, consideró Ríos Piter.



“El debate en México no es exclusivo de derecha o izquierda, creo que es un debate un poco ocioso”, dijo, “el debate es de los que están con el sistema y los que estamos contra el sistema de partidos”.



En ese sentido, el senador mencionó que incluso el discurso de Andrés Manuel López Obrador y ‘la mafia del poder’ ha desgastado a los electores.



“Esa discusión ya le da hueva al país”, lamentó, “hoy es una propuesta del pasado porque su proyecto se hizo antes de las redes sociales; no está planteando un tema horizontal, piensa en un liderazgo fuerte unívoco”.



Dentro del planteamiento colectivo independiente, el senador dijo que se debe buscar convergencia entre los distintos candidatos y buscar al idóneo para unificar el frente.



“Para que este discurso sea creíble y sea consecuente creo en la visión de movimiento”, consideró Ríos Piter, “hay 25 millones de mexicanos que sienten que ellos no solamente pueden vencer el sistema sino que sienten que es su obligación hacerlo que evolucione; hay que salir a buscarlos e interconectarlos”.