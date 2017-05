Partidos piden a IEEM investigar campaña social con colores del PRI

TOLUCA.- Luego que el gobierno del Estado de México desplegara una campaña de donación de sangre con una serie de espectaculares en color rojo y blanco en donde se leen las frases como: “somos chambeadores o solidarios”, representantes de partidos políticos ante el Consejo General del IEEM pidieron al órgano electoral tomar medidas cautelares porque “hay un claro mensaje subliminal” que se vincula con el partido en el poder.



“Es una burla, y en su nariz ponen los espectaculares violentando y desafiando a la autoridad electoral”, sostuvo la representación del PAN en voz de Alfonso Bravo Álvarez Malo, mientras que Morena, a través de Ricardo Moreno Bastida sostuvo que se trata de “una clara mención de ser ganadores e invita a la población a que haga lo correcto”.



Ante la queja, el presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio, dijo que para tomar medidas, primero necesitan allegarse de información.



“El procedimiento especial sancionador tiene plazos perentorios,”, dijo. El Tribunal Electoral puede emitir una resolución “pero si nosotros resolvemos que ha lugar a las medidas cautelares, esas se atienden en 48 horas”.



Esta no es la primera vez que el gobierno mexiquense recurre a ese tipo de publicidad en época de elecciones. En 2009 y 2015 ya lo había hecho, igual con la campaña de donación de sangre y fue obligado a “bajar” su publicidad.



Hoy en día, se puede acudir a la dirección hazlocorrecto.mx para darse cuenta que los colores tienen una fuerte liga con los del priismo.



Ricardo Moreno, de Morena, quien sostuvo que hay al menos 15 promocionales en las principales vías de la entidad, cuestionó cuál es el fin informativo si toda la campaña gubernamental debe tener como objetivo fines de orientación social.



“Les pregunto: esos espectaculares qué fin informativo tienen. No orientan, no distinguen ni señalan qué es lo correcto o quiénes son los ganadores, simplemente lo que pretende es una vinculación clara del origen partidario del Estado de México y sugiere a los ciudadanos hacer lo correcto y es que sigan votando por el partido del gobierno”.

Pidió al presidente del IEEM solicitar el retiro de la propaganda ya que la ley los posibilita.



Recordó que en 2009 bastó con la firma de los consejeros para el retiro de anuncios similares. “No esperemos a que los partidos nos peleemos con el gobierno. Pídanle al gobierno estatal no se meta en el proceso electoral, solo están entorpeciendo la marcha de la jornada”, remarcó.

Por su lado, el representante del PAN, Alfonso Bravo Álvarez Malo dijo que si hay voluntad del IEEM, habrá el retiro inmediato.



César Enrique Sánchez Millán, del PRI señaló que no hay ningún tipo de promoción y es campaña “roja porque es para soñar plaquetas. No se está violando la ley”.



Señaló que es irresponsable acusar al Consejo que está “haciendo perfectamente bien su trabajo” e insistió que se trata solo de una campaña de salud ya que "haz lo correcto" se refiere a donar sangre.