Partidos de 'Por Puebla al Frente' cierran filas con Erika Alonso

Los partidos que integraron la coalición 'Por Puebla al Frente' (PAN, PRD, MC, Compromiso por Puebla y PSI), cerraron filas en apoyo a Martha Erika Alonso, gobernadora electa, en el recuento de votos que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En conferencia de prensa conjunta, los líderes y representantes partidistas confiaron en que el resultado ratificará el triunfo de la coalición e hicieron un llamado a Morena y su candidato, Miguel Barbosa, para que se respete el fallo que emita el tribunal con madurez política, respeto institucional, en paz y sin violencia.

“Este triunfo lo vamos a defender absolutamente con todo. Lo que ganamos en las urnas no lo vamos a perder en la mesa”, advirtió el dirigente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño.

Reiteró que el panismo nacional apoya absolutamente con todo el triunfo de Martha Erika Alonso y fue la voluntad de los poblanos la que decidió que la candidata frentista los gobierne en los próximos seis años. “Confían en ella como una mujer seria, honorable, responsable y trabajadora”, dijo.

Afirmó que la coalición 'Por Puebla al Frente' cree en las instituciones, mismas que, como nunca antes, necesitan fortalecerse a través de la certeza y la legalidad, objetivo que se logrará con el recuento de votos que ampliará aún más el margen de triunfo de su candidata.

Por su parte, Ángel Ávila, secretario general del PRD, hizo un llamado a que el recuento de votos se lleve a cabo en total calma, con mucha paz, no obstante que el candidato de Morena reiteradamente se ha negado a aceptar los resultados.

“Aquí no van a haber agresiones, no van a haber descalificaciones. Va a haber respeto al procedimiento legal y, por supuesto, al resultado”, aseveró.

Explicó que, al día de hoy, se tiene una ventaja de más de 120 mil votos sobre el candidato de Morena y confía en que la misma se mantenga.

A su vez, el vocero de la gobernadora electa, Maximiliano Cortazar, pidió a Morena atender la vocación democrática y, sobre todo, madurez política para respetar los resultados que se darán al final del conteo del Tribunal.

Afirmó que Miguel Barbosa no ganó , porque durante el proceso “estuvo empañado en cuestiones de corrupción, de poca transparencia, de no poder demostrar sus bienes, de tener pocas propuestas, de no recorrer los estados, en comparación con una candidata que recorrió los estados, que tenía las mejores propuestas, que recorrió prácticamente todas las cabeceras, los municipios del estado”.

En tanto, el coordinador general jurídico y representante del PAN ante el INE, Eduardo Aguilar Sierra, explicó que a las declaraciones y descalificaciones hechas por Miguel Barbosa se les conoce en derecho como “esquizofrenia jurídica o bipolaridad jurídica”.

“¿Cómo es posible que un partido político pide el recuento de votos, solicita que se haga una diligencia para darle certeza y antes de que inicie el recuento de votos que ellos mismos solicitaron al Tribunal Electoral y que será para darle certeza al proceso, resulta que lo descalifican? Desde este momento dicen que no vale, que no lo querían, que lo que querían era la nulidad y el recuento de votos. Eso implica una ausencia de congruencia en términos no solamente de estrategia legal, sino de vocación democrática”, puntualizó.