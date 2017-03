‘Parece que Barrales se esforzó por ocultar el depa’, afirma Imco

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), asegura que en el caso del departamento de Miami, valorado en 990 mil dólares, que no figuraba hasta el 17 de marzo en la declaración 3de3 de Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, la omisión no puede ser culpa de los formatos de la plataforma.



En entrevista para El Financiero, la investigadora del Imco, una de las organizaciones impulsoras de esta medida, asegura que la plataforma 3de3 es “un ejercicio de buena fe, en donde estás buscando transparentar y ser honesto con la ciudadanía, esconder un departamento no es ese ejercicio de buena fe”.



La especialista en temas de transparencia asegura que al no incluir el departamento en la declaración, aunque sí lo haya hecho en otras como ella sostiene, “lo que parece es un esfuerzo por ocultar una parte muy importante de su patrimonio”, pues los formatos los han llenado más de 2 mil funcionarios y candidatos, en los que agregan los bienes que tienen a nombre de empresas.



“Los formatos no son nada complicados, más de dos mil funcionarios y candidatos los han llenado, en la historia del 3de3, creo que culpar a los formatos por una omisión en una declaración pues realmente no explica la pregunta central: por qué Alejandra (Barrales) si había declarado en otras ocasiones este departamento, al momento de hacerlo público en su ejercicio 3de3 ya no lo incluye”, cuestiona la experta.



Por lo anterior, el hecho de utilizar el nombre de una empresa para no hacer públicos los bienes de un funcionario, puede ser una estrategia para mantener la corrupción, pues asegura, se podrían usar empresas o fideicomisos para no rendir cuentas.



Univisión señaló que la empresa Maxba Development, de la que Barrales es dueña fue creada una semana antes de la compra del departamento.



“Cuando Barrales, igual que las personas que han presentado su 3de3, al momento de presentarlo, también firman una carta diciendo bajo protesta de decir la verdad, que la información es verídica, exhaustiva, completa y que ellos son los responsables de la información que está contenida en los formatos, entonces creo que siempre van a haber maneras de usar empresas, para esconder bienes”, advierte.