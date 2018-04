Paran maestros en Chihuahua; exigen a Corral su salario

Más de 16 mil maestros agremiados a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), iniciaron ayer un paro de labores que complementaron con marchas, cierre de calles y la toma de edificios públicos, debido al incumplimiento de la Secretaría de Educación y Deporte (SED) en el pago de salarios y prestaciones.

El paro dejó sin clases a alrededor de 170 mil alumnos del subsistema estatal, en las siete regiones sindicales, que comprenden alrededor de 20 ciudades de la entidad.

En la capital del estado, los tras una marcha de 2 mil maestros, clausuraron oficinas gubernamentales, mientras que en localidades como Cuauhtémoc, Bocoyna, Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes y Camargo, tomaron las oficinas de Recaudación de Rentas y de Educación.

En Ciudad Juárez la movilización generó, además, la suspensión de labores en las oficinas de gobierno del Estado, que se encuentran concentradas en un solo edificio.

Ever Avitia, líder del organismo sindical, aclaró que la movilización no obedece a los tiempos electorales, sino a la exigencia para el pago de salarios y prestaciones que considera la Ley de Servicio Profesional Docente a más de 3 mil maestros, que la SED, según los docentes, se ha negado a saldar.

En un comunicado emitido durante la noche del lunes, gobierno del Estado rechazó que la afectación por la falta de pagos sea mayor a los 200 docentes, situación que el propio Avitia desmintió ayer en un discurso, al afirmar que son miles los sindicalizados a los que les falta algún tipo de pago.

Convocó al gobierno de Javier Corral a que abra rutas de solución y libere este problema, que se generó por el propio Ejecutivo estatal: “Me sumo a la posibilidad de construir, de dialogar y negociar”.

Consideró que no se debe caer en el juego de las declaraciones, que pretenden enfrentar a la comunidad chihuahuense contra el magisterio, cuando han sido los propios funcionarios de Educación los que no quisieron dialogar más, en particular el titular de la dependencia, Pablo Cuarón.

Indicó que fue el propio Cuarón quien calificó de “radicales” las medidas asumidas por el gremio, con lo que pretende exhibirlo como un organismo sin cabeza y manipulable.

De manera oficial, el gobierno del estado lamentó la suspensión del diálogo y que se afecte a los estudiantes chihuahuenses, “en una época en que perder un día de clases no sólo retrasa su aprendizaje, sino que además trastorna la vida familiar”.