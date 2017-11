Para reconstrucción de hospitales, IMSS no necesitará recursos del Fonden

Mikel Arriola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que para la reconstrucción de los hospitales no se necesitarán recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).



En total serán tres hospitales los que resultaron con daños totales después de los sismos registrados el pasado 7 y 19 de septiembre.



Al terminar el acto del Día del Médico en el Hospital Siglo 21 -donde se reconoció la labor de los doctores durante la emergencia por los terremotos- dijo que se necesitarán mil millones para la reconstrucción, pero que no saldrán de los recursos del Fonden ni del IMSS, sino del seguro de los propios inmuebles.



Comentó que “serán mil millones de pesos. Los hospitales están asegurados. El costo para el IMSS sólo será pagar las primas de los seguros. No le vamos a costar ni al Fonden, ni al erario, ni al presupuesto del IMSS”.



Agregó que “vamos a construir sobre nuestros propios terrenos. El hospital 25 (en la Calzada Ignacio Zaragoza) es una renovación que nos va a tomar un año. El de Cuautla estamos desmontando la estructura, si los peritos nos permiten usar algo de la vieja estructura, la usamos, sino tenemos que empezar de cero. Ese va a tardar alrededor de un año, 14 meses, más o meses. Pero vamos a pasar de 40 a 90 camas. El tercer hospital es el 32 de Coapa que estamos hoy desmontando y vamos a tener en 12 meses un hospital nuevo”.