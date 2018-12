Para que no se malentienda no iré a Puebla, dice López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no asistirá próximamente a Puebla para acompañar a la gobernadora electa, Martha Erika Alonso, ni solo para que no “se malentienda”.

“Para que no se mal entienda no voy a ir a Puebla por la situación que prevalece, no sería prudente, además yo estoy asistiendo a actos públicos y no es lo más recomendable el que públicamente me acompañe o yo la acompañe o que yo vaya solo, entonces vamos a esperar a ver qué pasa”, señaló en su conferencia matutina de este lunes.

Reiteró que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) respecto a la elección para la gubernatura de Puebla fue “equivocada” y “antidemocrática”, pero que acatará la sentencia.

En cuanto a Miguel Barbosa, quien fuera candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, indicó que no descarta invitarlo a participar en su equipo de gobierno, pero que dependerá de lo que él decida.

“Entonces él nos puede ayudar como muchos otros, mujeres y hombres y que van a ser también convocados a funciones, todavía no terminamos de integrar todo el equipo”.