Para nuevo Gobierno de Puebla, tenemos que dejar a un lado la polarización: Gerardo Islas

Luego de que el Congreso del estado de Puebla iniciara el camino para elegir gobernador interino tras el accidente que cobró las vidas de la jefa del ejecutivo estatal, Martha Erika Alonso, y del senador Rafael Moreno Valle, el diputado local Gerardo Islas dijo que el proceso para el nuevo Gobierno de la entidad tiene que dejar de lado la polarización entre partidos políticos.

En entrevista con Blanca Becerril para El Financiero Bloomberg, Islas comentó que los partidos deben "tener un candidato de unidad que pueda ser bien visto por la oposición, que pueda garantizar gobernabilidad y hacer a un lado la poralización".

Las últimas elecciones en Puebla se definieron en un contexto de choque constante entre las fuerzas políticas de Morena y el PAN. Después de que los partidos llegaran hasta el poder judicial para definir los comicios, Acción Nacional resultó ganador y Martha Erika Alonso fue elegida gobernadora de la entidad.

Las relaciones tensas entre ambos partidos se notó incluso en el homenaje luctuoso a Alonso y Moreno Valle, donde un grupo de personas gritó 'asesinos' y 'justicia' a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien simpatiza con Morena.

Gerardo Islas añadió que ya no debe seguir este clima de polarización. "No podemos seguir mandado mensajes extraños hacia afuera que no abundan en las investigaciones " del accidente de los Alonso-Moreno Valle.

En tanto, a pregunta expresa de si quiere ser el siguiente gobernador de Puebla, Islas respondió que conoce el estado y que para eso se ha preparado.

"Conozco el estado, los problemas que hay, hemos trabajo en soluciones conjuntas, se ha recorrido el estado como diputado local, candidato, secretario de desarrollo (...). Hay una aspiración de vida para gobernar, para eso me he preparado, hay un camino de esfuerzo, no de privilegios", dijo.