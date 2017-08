A todo esto, ¿qué piensa Meade del PRI?

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, consideró que con las modificaciones a sus estatutos y el retiro de los “candados”, el PRI “se desdobla hacia los ciudadanos” y “voltea a ver gente fuera de su militancia”.



En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Meade Kuribreña explicó que abrirse a la posibilidad de que alguien sin militancia sea su candidato a la Presidencia de la República, fue “una buena decisión; cierto que yo soy un ciudadano y algo del desdoblamiento implica voltear a ver gente fuera de su militancia, pero estamos fuera de los tiempos”, subrayó el funcionario.



De esta forma, dio una respuesta velada a las expresiones del expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien en una entrevista con el diario español El País, recomendó que el Revolucionario Institucional “debe desdoblarse a la izquierda”.



Beltrones Rivera advirtió que “si algo le puede hacer daño al PRI es desdoblarse hacia la derecha, como le sucedió al PRD, que con sus alianzas electorales con sus opuestos se diluyó y fortaleció a otra opción, Morena. El PRI está obligado históricamente a desdoblarse hacia la izquierda, como un partido progresista, no un grupo conservador. De ahí la importancia de la postulación de un candidato.



“Si el candidato es de carácter conservador, enormemente religioso y gira a la derecha, el PRI perderá su esencia”, señaló Beltrones en la entrevista.



Para José Antonio Meade, “lo que pasó en el PRI, a mi juicio, es una buena noticia, fue una decisión del partido de desdoblarse hacia los ciudadanos; me parece que esa es la lectura puntual”.



“Yo, efectivamente, soy un ciudadano, y algo de desdoblamiento, en consecuencia, implica también voltear a ver gente con el perfil; pero yo creo que lo que hace la asamblea del PRI es abrir un espacio importante en términos de cuáles son perfiles que pudieran aspirar”, dijo.



Puntualizó que “es potestad del partido elegir a su candidato y que en ello lleva prioridad la opinión del Presidente de la República, pero no son los tiempos, jurídicamente hablando; el proceso empieza el 8 de septiembre y coincide con la entrega del paquete económico a la Cámara de Diputados, cuando también los partidos entrarán a definir la metodología por la que elegirán a sus candidatos, platicarán sobre posibles alianzas, y semanas después estarán los nombres de quienes puedan ser los candidatos; y yo genuinamente creo que ahí no estamos”.



Rechazó expresar su deseo de aspirar a la candidatura presidencial e insistió en que “en estos momentos toca concentrarme en lo que estoy, porque si uno se distrae, se dispersa, el trabajo puede salir mal y uno no puede hacer eso. La satisfacción de hacer bien la chamba es importante y no vale la pena especular de cuál sería el destino”.