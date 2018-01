Para Anaya, AMLO está estancado y Meade va en picada

La precampaña de Andrés Manuel está estancada, la de José Antonio Meade va en franca picada, y la nuestra es la única que está creciendo, afirmó ayer Ricardo Anaya, al hacer un balance de las precampañas a un mes de su inicio.



Entrevistado durante su gira por Pachuca, Hidalgo, Anaya calificó su precampaña de exitosa: “La nuestra es la única que está creciendo, vamos muy bien, trabajando todos los días con todas mis fuerzas para ganarme la confianza de la gente y para ganar la elección y lograr el cambio profundo que hoy México necesita. Vamos a cambiar al país, vamos cambiar la historia”.



Comentó que en cambio “la campaña de López Obrador está estancada, por eso dice que militantes panistas se van a ir a Morena; y la campaña de Meade no sólo no prende, sino que cada vez está peor, por eso está cada vez más fuerte este rumor de que lo van a cambiar. La gente se enteró de que él es el que inventó el precio de la gasolina cuando era secretario de Hacienda. La gente no sabía que él era el padre del gasolinazo, ya lo relacionaron, se está cayendo su candidatura, inclusive a Meade le dicen la Semana Santa porque no se sabe si va a caer en marzo o en abril”.



Sobre las aseveraciones que hay un empate técnico entre López Obrador y Meade, Anaya dijo que “eso es absolutamente falso, se vale soñar”.



En su mensaje a militantes de del PRD, PAN y MC, insistió que el gobierno de coalición que encabezará terminará con la corrupción, la pobreza y la impunidad; promoverá una economía que crezca para todos, recuperará el lugar digno de México en el mundo y garantizará el orden y la seguridad.



Resaltó lo que, dijo, representa la brutal e irresponsable deuda que el actual gobierno priista contrajo para todos los mexicanos.



Señaló que en 2012 la deuda era de 38 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y actualmente es de prácticamente 50. Para este año se tuvieron que presupuestar para pago mínimo de intereses, más de 450 mil millones de pesos.



Antes estuvo en Puebla, donde asistió al Informe del gobernador panista Antonio Gali, de quien dijo estar muy orgulloso pues “los resultados están a la vista, los números hablan por sí solos, ha sido un gobierno humano, cercano a la gente y estamos muy orgullosos de su trabajo”.