Paquete Económico no puede discutirse sin Mesa Directiva: vicecoordinador del PRI

Edgar Romo García, vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, aseguró que si no se aprueba la Mesa Directiva del Congreso, no habrá oportunidad de discutir temas como el Paquete Económico 2018, que prevén recibir los legisladores el 8 de septiembre.



El lunes, los líderes de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) demandaron un diálogo “abierto y público” con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la sede del Palacio Legislativo, como condición para resolver el diferendo que impide la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.



“Tenemos temas de gran trascendencia que sin duda debemos discutir. Por ejemplo, el Paquete Económico, que marca el futuro del país, no podríamos discutirlo de no tener mesa porque no habría sesiones ni condiciones para que el paquete pueda marchar”, afirmó en entrevista en Grupo Fórmula.



Sin embargo, confió en que lleguen a un acuerdo este martes.



"Aún confiamos en que los compañeros y las compañeras, el día de hoy, van a optar porque las instituciones de este país sigan marchando, que sigamos dialogando en cualquiera de los temas, y debatiendo cualquiera de los temas que implican una reforma legal", señaló.



Acerca de la oposición de PAN, MC y PRD sobre la posible designación ‘fast track’ de Raúl Cervantes como fiscal general de la Nación, Romo dijo que eso no le corresponde a los diputados sino al Senado.



“Agarrar de rehén (el tema del fiscal) como excusa, pero no es algo que competa a la Cámara. Es como si secuestraras el Senado por el nombramiento de un embajador, tarea que compete a los senadores. El fiscal le compete a la Cámara de Senadores y no es por lo que debamos pagar”, explicó.



Con información de Grupo Fórmula.