Panistas: el Frente en estados es difícil por “malos perredistas”

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores federales del PAN, PRD y MC advirtieron que es “confusa, inviable, incongruente y difícil”, la conformación del Frente en varios estados.



En entrevistas con El Financiero, el expresidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, diputado federal por Morelos, advirtió que “en algunos estados es realmente difícil e inviable ir con el Frente con algunos personajes impresentables del PRD”.



Expuso que “en Morelos no podemos ir a una coalición con un candidato del PRD ni con un gobierno perredista que sólo ha dejado agravios a los morelenses y directamente a los panistas”.



Los resultados del gobierno del PRD en la entidad “son desastrosos en inseguridad, hay un atraso enorme en el desarrollo económico y agravios directos a la base panista, lo que complica aún más la construcción de una coalición”.



El diputado federal del PRD por Nuevo León, Waldo Fernández, alertó que “en mi estado se ve una profunda y grave confusión entre el electorado perredista por la coalición electoral con el PAN y MC”.



“Al no haber acuerdos, debido a la disputa entre el PAN y MC por fórmula para el Senado y algunos otros distritos panistas del estado, el Frente se cayó y cada quien iría por su lado”, dijo.



Y alertó: “no se puede enarbolar una bandera en lo nacional, pero no en lo local. Esta situación de incertidumbre y confusión va a beneficiar al PRI y a Morena, y va a perjudicar a Ricardo Anaya”.



Jorge Álvarez Maynez, diputado federal por Jalisco y representante de MC ante el INE, reconoció que “los partidos no tienen la misma lógica en lo nacional y en lo local para la conformación del Frente. No todo es acuerdos, porque no se tiene la misma idea de lo que representa la coalición: la posibilidad real de cambiar al régimen”.



“En Jalisco, por ejemplo, MC no comparte la idea, ni quiere ser parte, de que el Frente sea sólo una forma de repartirse o intercambiar posiciones o cargos públicos; por eso vamos solos”, dijo.



Otro obstáculo –expuso– es “una activa intervención de los gobernadores en estados como Nuevo León, Estado de México, Chiapas, para fracturar al Frente”.



En Jalisco, el PAN también se desligó de la alianza con PRD y MC, y su dirigente blanquiazul, Miguel Ángel Martínez, expuso que la coalición funciona sólo en el ámbito federal, y descartó alguna desventaja política.



También en este estado, Nueva Alianza se desligó del PRI-PVEM, y su dirigente estatal, Illich González, expuso: “en los comicios locales vamos solos, sin ninguna coalición, tenemos la capacidad de contender sin la necesidad de más alianzas”.