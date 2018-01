Panal le dice que no al PRI en 5 estados

Tras asegurar que las alianzas les restan votos, Luis Castro, presidente nacional del Partido Nueva Alianza (Panal), dio a conocer que, hasta el momento, de las nueve entidades en las que se renovarán las gubernaturas, su partido sólo participará en alianza con el PRI y el PVEM en Morelos.



“A nuestro partido, las alianzas electorales no le aportan gran cosa, en cambio somos nosotros los que, por los positivos con los que cuenta Nueva Alianza, que es el partido en que, de acuerdo con las encuestas somos en el que más confía la gente, sí le vamos a aportar mucho”, aseguró.



Mencionó que en algunas entidades como Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Veracruz y la Ciudad de México van a competir con candidatos propios y solo falta por definir Puebla, Tabasco y Chiapas.



En conferencia, el dirigente turquesa dijo además que, para la elección de diputados federales su alianza con el PRI y el PVEM, en la mayoría de los casos, es flexible, es decir, que no competirán juntos en todos los distritos y puso como ejemplo el Estado de México, donde irán juntos en 15 de 45 distritos.



Otras entidades en las que sólo se elegirán diputados y senadores y en las que el Panal no participará en la coalición son Colima, Zacatecas y Nuevo León; en Hidalgo y Quintana Roo aún hay negociaciones.



Sobre este punto estableció también que “al interior del Panal se tomó la decisión de participar en esta coalición sólo en aquellas entidades donde los padrones electorales cuentan con pocos electores y participar solos en las que los padrones son más grandes, pues la coalición nos restaría votos”.



A pregunta expresa sobre si su participación en la coalición Meade Ciudadano por México se dio a cambio de la excarcelación de Elba Esther Gordillo, Castro señaló que “es falso, pues la resolución judicial en el caso de la maestra se dio mucho tiempo antes de que siquiera nos sentáramos a dialogar”.



Sobre Andrés Manuel López Obrador, Castro aseguró que “está dando muestras de que no le alcanza para ganar, por eso estuvo dispuesto a hacer cosas que no hacía, por ejemplo la incorporación de Encuentro Social a su proyecto”.