PAN y PRI reprueban uso partidista de redes sociales del Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos parlamentario del PAN y del PRI reprobaron que las redes sociales del Senado sean un instrumento de Morena, el grupo parlamentario mayoritario.

En voz de la senadora Josefina Vázquez Mota, la bancada panista rechazó el mensaje publicado en la cuenta institucional de Twitter de la Cámara alta:

“A 208 años de la Independencia de México, el @senadomexicano adquiere plena legitimidad rumbo a la #CuartaTransformación de la República.

Vamos a lograr el resurgimiento de la grandeza de nuestra patria”, señala el mensaje.

Ante ello, Vázquez Mota dijo que el Senado de la República no es ni patrimonio ni propiedad de ningún grupo parlamentario, aún teniendo la bancada mayoritaria.

“Exigimos que no se vuelva a dar un caso como el de hoy reprobamos y lamentamos y denunciamos públicamente una vez más que las instituciones no son patrimonio de un grupo parlamentario independientemente del número de sus participantes. Apelamos y exigimos que las redes sociales o cualquier otro instrumento del Senado está al servicio primero de la ciudadanía y debe respetar la conformación del Senado”, dijo.

“Yo espero que el exhorto a que no vuelva a suceder, no a corregir, a qué no vuelva a suceder, porque están lastimando lo que es la pluralidad del Senado y no la de un partido político”, aseveró, en entrevista por separado, el líder de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong.

Por su parte, senador perredista Juan Zepeda refirió que el presidente del Senado, Martí Batres, se disculpó por la publicación de dicho mensaje, el cual se debió a iniciativa de quienes manejan las redes sociales institucionales.

-¿Es una novatada? - se le cuestionó al legislador del Sol azteca.

- Es una novatada, todos estamos aprendiendo -respondió Zepeda.

En el pleno, Batres leyó un comunicado de la Mesa Directiva, mediante el cual se hace un llamado de atención al área de Coordinación de Comunicación Social, a efecto de difundir con objetividad las actividades de este órgano legislativo, reforzando el conocimiento del público sobre el mismo, privilegiando sus rasgos de identidad y fortaleciendo su imagen institucional.