PAN y PRD ven retroceso con los enroques en el gabinete de EPN

Senadores y liderazgos del PAN y PRD criticaron ayer los cambios en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Coinciden en que se trata de enroques que responden a intereses político-electorales más que de servicio al país, y exigieron a los nuevos funcionarios ponerse a trabajar para sacar los pendientes que dejaron sus antecesores.



Fernando Rodríguez Doval, del PAN, señaló que “en Acción Nacional esperamos que los nuevos secretarios no se pongan a trabajar electoralmente, y exigimos que sean respetuosos de la ley y de la competencia electoral, que no se conviertan en operadores del PRI y mejor atiendan los enormes pendientes que dejaron sus antecesores”.



Indicó que se espera una transición ordenada de los nuevos secretarios, y dijo que por lo que toca a funcionarios salientes, quien van en busca de cargos públicos, corresponderá al PRI hacerse responsable de qué tipo de candidatos quiere llevar: “Por ejemplo, alguien como Luis Miranda, que su única función en la Sedesol fue operar electoralmente a favor del PRI, no se le conoce ningún proyecto ni iniciativa en materia de Desarrollo Social para combatir la pobreza y la desigualdad, y será la ciudadanía quien juzgue con su voto”.



NECESIDADES ELECTORALES

El senador Héctor Larios, también del PAN, señaló que “no son ajustes que tengan que ver con la mejora en el gobierno, sino con las necesidades electorales del gobierno”.



Apuntó que “los que salen dejaron mucho que desear y el panorama que queda es que el desempeño del gobierno seguirá siendo deficiente y de retroceso. Seguirán los malos resultados, ese es el mensaje que nos mandan”.



SE LES PREMIA

Luis Sánchez, coordinador del PRD, lamentó los ajustes, pues dice que “se premia con candidaturas a quienes no dieron resultados en Segob y en Sedesol, y por otra parte se manda a cumplir responsabilidades tan importantes a reservas del gobierno federal solo para concluir el final del sexenio, por lo que las cosas seguirán mal.



“Los cambios en el gabinete son resultado de un interés político, más que de un interés por servirle al país. En Osorio se tiene una recompensa muy mínima, es un pago por no haber sido candidato a la Presidencia de la República, va a una senaduría y es el mismo caso de Luis Miranda”, dijo.



Comentó que los cambios reflejan que se está dando protección a los principales cuadros de Enrique Peña Nieto. “Lamentable, muy lamentable los cambios, no tienen nada que ver con el tema de servirle a México”, insistió.



LA PRESIÓN

La senadora por Morena-PT, Dolores Padierna, comentó que “estos cambios estuvieron presionados por los tiempos electorales y no por la eficacia en los resultados.