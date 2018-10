PAN no reconocerá ni participará en consulta AMLO

El PAN no reconocerá el resultado de “la mal llamada consulta ciudadana” del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), advirtió el presidente nacional de ese partido, Marcelo Torres Cofiño.

“No tiene ninguna validez está mal llamada consulta como la ha llamado el presidente electo. No es vinculatoria y está apartada de toda la legalidad”, dijo al agregar que, sin embargo, no hará un llamado a la militancia ni a los ciudadanos para que no participen pues cada quien es libre y actúa bajo su propia responsabilidad.

Sin embargo, señaló que “en el caso de los panistas no es que se vaya a dar una instrucción, está implícito que no estamos de acuerdo y por tanto no vamos a participar en un tema que debe estar en manos de los técnicos y los expertos”.

En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de los coordinadores parlamentarios en el Senado y Cámara de Diputados, Damián Zepeda y Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que el tema se debe dejar en manos de los expertos para no poner en riesgo la estabilidad económica del país.

Indicó que Acción Nacional no emprenderá ninguna acción legal en contra de este ejercicio que, dijo, es una vacilada y una payasada. “En Acción Nacional no vamos a ser parte de esta payasada, no le vamos a engordar el caldo y por supuesto que no vamos a ir a votar”.

El dirigente panista exigió al presidente electo actuar con seriedad en un tema de la máxima relevancia para el país. “Que deje de pensar que sigue en campaña que asuma sus responsabilidades y no ponga en riesgo el futuro económico de México”.

Dijo que es claro que López Obrador no le ha caído el veinte a poco más de un mes de que tome protesta como Presidente. “México necesita un presidente serio, un presidente responsable, un hombre de Estado y por lo tanto pedimos seriedad”.

Romero Hicks por su parte, señaló que en los momentos que vive el país necesitamos credibilidad, visión estratégica y sobre todo mucha dignidad en la conducción de la investidura, sin embargo, estas medidas, como la consulta, “reflejan novatada, ignorancia, ingenuidad, ocurrencia y falta de responsabilidad”.

Es una consulta, dijo, que no obedece el artículo 35 de la Constitución, no puede ser vinculante y va a traer repercusiones múltiples entre ellas el estado de Derecho, la imagen internacional, la seguridad nacional, la conectividad, la atracción de inversiones y el turismo.

Damián Zepeda, resaltó por su parte que esta consulta es poco seria y un ejercicio de manipulación política.

Resaltó que lo que está en riesgo es la vida democrática del país porque lo que está haciendo el presidente electo es querer vender la idea de que tiene un respaldo ciudadano para tomar decisiones y lo más peligroso es que está dejando ver una nueva forma de manipulación con la cual quiere estar tomando decisiones.

Es alarmante que el presidente electo este escuchando a personas que no tienen ni la menor idea de lo que están hablando como lo son sus asesores. “Eso es no solo ridículo sino peligroso porque en manos de ellos está esta decisión sobre el aeropuerto que representa un impacto económico enorme para el país.