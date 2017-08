PAN llevará este caso al Congreso de la Unión

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados federales del PAN de Morelos anunciaron que llevarán a los Congresos local y federal el caso de la compra de la casa de la esposa del gobernador del estado, Graco Ramírez, la señora Elena Cepeda, quien pagó 8 millones de pesos de contado por una propiedad de 2 mil 296 metros cuadrados.



La diputada Emma Margarita Alemán, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, anunció que su partido presentará un punto de acuerdo “para exigir que el gobierno del estado explique a los ciudadanos morelenses no sólo el proceso de la compra, sino también el origen de los recursos”.



“Es necesario hacer congruente la campaña del gobernador de que no hay ningún acto deshonesto en su gobierno. Que muestre que hay congruencia entre lo que dice y lo que hace”, agregó la legisladora.



El diputado Javier Bolaños Aguilar, expresidente de la Cámara de Diputados, recalcó que “en Morelos para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, o no tener cola”.



Adelantó que “aunque el gobierno del estado dará una posicionamiento público del caso, en el que va a sostener, obviamente, que todo está en regla, el gobierno estatal está obligado a aclarar perfectamente la operación de compra-venta”.