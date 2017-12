PAN destapa a esposa de Moreno Valle para ir por la gubernatura de Puebla

El PAN en Puebla destapó a Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, como aspirante a la gubernatura del estado.



La acción se realizó en el marco del segundo Informe del presidente del PAN en el estado de Puebla, Jesús Giles, ante más de 2 mil 500 asistentes. “¡Martha, gobernadora, Martha, gobernadora!", gritaron en cuatro ocasiones durante el acto de Acción Nacional.



Moreno Valle, quien asistió al evento, evitó comentar sobre el hecho y el papel que jugará en el proceso interno del PAN luego de que no ha definido si continuará como aspirante a la Presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente”, o se baja de la contienda contra Ricardo Anaya, expresidente del PAN. “Hoy la nota es Martha Erika", dijo el exmandatario.



En el Auditorio de la Reforma militantes e integrantes del Comité Directivo estatal manifestaron su respaldo a la actual secretaria general del partido en Puebla para contender por la gubernatura de Puebla en la próxima elección del primero de julio de 2018.



El mismo presidente del PAN en el estado elogió el trabajo de Martha Erika Alonso: "tu trabajo y calidad humana son cualidades que inspiran a miles de poblanas a no claudicar; tu ejemplo y congruencia con que conduces tus acciones guía a las mujeres a hacer realidad sus sueños".



"Tu trabajo constante, la lucha por el bien común, vitaliza el alma de nuestro partido, pero también de nuestro estado; Martha Erika, he visto el cariño que le tienes a Puebla y también he visto el cariño que los poblanos te tienen", agregó.



El líder panista destacó que 2018 será el año de las mujeres porque aparecerán en el 50 por ciento de las boletas y demostrarán que sí saben ganar elecciones.



La ex primera dama del estado agradeció el apoyo solo con sonrisas ante una militancia que la proclamó como aspirante a la gubernatura.



Alonso Hidalgo apuntó que el PAN está listo para enfrentar los retos que se vivirán en el 2018. Y destacó que las mujeres están preparadas para ocupar un cargo de elección popular.



Dijo que inicia un proceso electoral sin precedentes y declaró que “ser panista va más allá de un padrón, color o emblema”. Resaltó que con los principios humanistas del PAN es como se construirá un mejor futuro.