PAN dejó de ser parte del proyecto de Fernando Salazar: Hicks

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que la renuncia del diputado Luis Fernando Salazar no fue sorpresiva en la bancada y su salida más bien obedece a sus aspiraciones personales. Su despedida, “fue en términos de que está frustrado porque lo que él estaba encontrando era un ambiente que a él no le permitía llenar sus aspiraciones personales”, dijo.

Entrevistado en la sede nacional del PAN, el líder parlamentario comentó que, sin embargo, “cuando una familia pierde a una persona, evidentemente que hay dolor y este es un motivo reflexión para nosotros. Por otro lado, le deseo éxito al legislador”.

Romero Hicks rechazó que esto vaya a traer otras salidas o movimientos en la bancada pues esto no se trató de problemas con el Grupo Parlamentario sino de un proyecto personal. “Cada persona tiene su proyecto y llegó un momento en que el PAN no era su proyecto”, insistió.

Respecto a si es el PAN el que está fallando, comentó: “A mí no me gusta generalizar ni hacer juicios de valor sobre actos de personas que debo respetar y que yo no comparto. Yo creo que es un error político, es una decisión que en lo personal respeto”.

El legislador comentó que su relación con Luis Fernando Salazar, quien anunció que se va a Morena, siempre fue en un ambiente de cordialidad, primero como senador y ahora como diputado. “Y considero que en la asignación que tenía hasta el momento de su renuncia, se le trató con mucha dignidad y tenía un papel preponderante, arriba del promedio de los legisladores”.

Dijo que es falso que no se le diera voz pues él pidió estar en la vicecoordinación de Enlace Gubernamental y se le concedió, así como en otras tareas y a todas fue incorporado porque tiene un perfil importante. Incluso, dijo estaba en las comisiones de Hacienda, Gobernación y Defensa Nacional.