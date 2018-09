PAN debe atender quejas por convocatoria para renovar dirigencia: TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido Acción Nacional (PAN) atender la demanda promovida por Manuel Gómez Morin, Mirelle Alejandra Montes, Ernesto Ruffo Appel y José Luis Espinosa Piña contra la convocatoria para renovar la dirigencia del partido.

La Sala Superior declaró improcedente el recurso que presentaron los panistas por la vía del 'per saltum', porque señaló que no se agotaron los medios de impugnación al interior de Acción Nacional.

Por ello, en sesión privada, los magistrados electorales determinaron por unanimidad que corresponderá a la Comisión de Justicia de Acción Nacional resolver los recursos de los panistas inconformes con el proceso interno.

"La Comisión de Justicia es el órgano responsable para conocer las controversias derivadas de actos emitidos por las comisiones organizadoras electorales, como en este caso lo es la autoridad responsable", establece la sentencia.

Ante el argumento de los panistas para conducirse por la vía del 'per saltum' ante el TEPJF porque no confían en la actuación imparcial del órgano panista, la Sala Superior determinó que no presentaron elementos que lo respaldaran.

"No se acredita que los medios de impugnación intrapartidistas sean ineficaces para conseguir su pretensión, ni existe un riesgo de que se vulnere de forma irreparable sus derechos político-electorales.

"Los actores no acreditan en modo alguno por qué consideran que el órgano de justicia partidista es incapaz de resolver de manera imparcial el problema planteado y, además, no justifican la posible irreparabilidad en la lesión de sus derechos", precisó el documento.

Los magistrados establecieron un plazo de cinco días a partir de la notificación para que el partido atienda el recurso de los panistas inconformes.