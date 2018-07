PAN debe atender impugnaciones contra expulsiones: TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el PAN debe atender las impugnaciones que presentaron Ernesto Cordero, Eufrosina Cruz y Jorge Luis Lavalle contra su expulsión del partido.

La Sala Superior resolvió las impugnaciones que presentaron los tres militantes expulsados por el blanquiazul, y estimó que, en primera instancia, primero deben ser atendidas por el órgano interno del partido.

En sesión privada, los magistrados electorales revisaron los juicios ciudadanos en contra de la resolución emitida por la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN, por considerar que la decisión de expulsarlos del partido era ilegal.

Cordero, Cruz y Lavalle argumentaron en los juicios que presentaron ante el TEPJF que el órgano panista no tenía competencia para instruir el procedimiento sancionatorio; además de que se violó el principio de taxatividad de las normas por las cuales se le sancionó y se vulneraron en su perjuicio los derechos de libertad de expresión, voto y no discriminación, ya que se le juzgó por haberse expresado en contra de Ricardo Anaya.

La Sala Superior determinó que lo procedente es reencauzar el medio de impugnación a la Comisión de Justicia del PAN, para que, en un plazo razonable, resuelva lo que en Derecho corresponda.

Precisó que no existen las condiciones para que proceda el 'per saltum' para que la Sala Superior conozca de forma directa las impugnaciones, toda vez que no se advierte que el agotamiento de recurso partidista pueda mermar o extinguir de manera irreparable los derechos involucrados.