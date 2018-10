PAN califica la consulta del NAIM como una 'pachanga'

El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, afirmó que “es una burla y una verdadera pachanga lo que trae Andrés Manuel López Obrador con su consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México que no guarda ningún sustento legal y además genera incertidumbre entre los inversionistas.

En entrevista con El Financiero, el dirigente panista descalificó la consulta. “Este ejercicio no puede ser vinculatorio y además es discriminatorio porque sólo convoca a una parte de la ciudadanía. Esto es irracional, no es de alguien apto para dirigir a un país como México”, dijo.

Al referirse a la ilegalidad, citó que “el artículo 35 de la Constitución es muy claro en cuanto a los derechos de los ciudadanos y ahí se establece el manejo de las consultas populares y esto no es una consulta popular, es una encuesta entre cuates, eso es lo que pareciera”.

Cuestionó "¿en calidad de qué Andrés Manuel está haciendo esta consulta? No es presidente en funciones, es presidente electo; ¿a quién se va aplicar la consulta? ¿A los usuarios, al turismo? ¿Cuántos de los mexicanos podrán se técnicos en la materia, en aeronáutica, en ingeniería, en suelo, etcétera?"

Torres Cofiño insistió que “es muy grave que el presidente electo todo lo días se contradiga y salga con sus ocurrencias. Nosotros vemos con preocupación a los inversionistas nacionales y extranjeros que están padeciendo esta ola de incertidumbre porque no saben qué es lo que va a suceder no solo con el aeropuerto sino con muchas otras cuestiones y están viendo incluso, la posibilidad de llevarse sus inversiones a otros países”.

Por su parte, el senador Gustavo Madero abrió en su cuenta de Twitter una consulta a sus seguidores con la pregunta que utilizará el presidente electo y las dos opciones de respuesta.

“Esto es para evidenciar que en realidad se pudo haber ahorrado todo este ejercicio de desconcierto, porque lo que se está generando es desconcierto, incertidumbre. Andrés Manuel está jugando con la imagen del país, un país que toma decisiones de manera responsable y no con manipuleos”, dijo.

“El no dar información, el no dar elementos, el no tener un árbitro, que sea una pregunta tan mal estructurada, que no se vaya a abarcar ni al uno por ciento de las personas, le quita seriedad. Andrés Manuel está pervirtiendo los instrumentos de democracia directa, todo está muy mal hecho pues el propósito de Andrés Manuel es oscuro, no es sincero de querer un mecanismo democrático, está buscando una salida a un tema electoral suyo y escudarse en terceros”, señaló.

A su vez el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Castaños, señaló que dicha consulta “es producto de una actitud demagógica y populista del nuevo gobierno”.

Sobre el anuncio de que el financiamiento de un millón de pesos para la consulta saldrá de las aportaciones de legisladores, Castaños apuntó que cada legisladores es libre de hacer con su dieta lo que quiera pero es importante que haya transparencia en el uso de ese recurso y no pase lo que ocurrió en el caso de los apoyos para los damnificados de los sismos.