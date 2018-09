PAN acatará fallo del TEPJF, pero el proceso sigue: Cecilia Romero

La Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (Conecen) del PAN acatará el fallo que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras el proceso de impugnación a la convocatoria que iniciaron tres de los aspirantes, sin embargo, “yo espero que ya estén en el proceso de recolección de firmas, de otra forma no podrán ser candidatos”, aseveró Cecilia Romero, presidenta de dicha comisión.

En entrevista con El Financiero, aseguró que, en el asunto del 10 por ciento de las firmas que los inconformes consideran excesivo, “esta es una cifra que está en el reglamento del partido, que fue autorizada por el Tribunal Electoral hace tres años. Sí es un número elevado pero es el mismo número que se pide a todos los candidatos y es perfectamente conocido desde antes, es claro y es transparente”, señaló.

Comentó que, sin duda, “sí requiere trabajo, requiere equipo, que se haya hecho un trabajo de acercamiento con los militantes desde antes, no hasta que sale la convocatoria”.

Por lo que toca al tiempo para la recolección de apoyos, Romero Castillo señaló que “el tiempo es adecuado, son 20 días, si podría ser más o menos, pero es un número de días que sí permitiría a un aspirante conseguir las firmas”

En ese sentido señaló que independientemente de la impugnación, la convocatoria ya está en marcha y los plazos para la entrega de firmas son claros (17, 24 y 29 de septiembre), por lo que espera que los aspirantes estén en ese proceso de recolección, independientemente de lo que resuelva el Tribunal, “de otra forma no podrán ser candidatos”.

Asimismo, rechazó que haya inequidad o que la convocatoria sea una convocatoria a modo para favorecer a uno de los aspirantes, pues los acuerdos y las fechas se aprobaron por unanimidad y a nadie se le dio a conocer por adelantado.

La también expresidenta del PAN comentó que el cuestionamiento que se le hace al padrón, respecto a que no es confiable, resulta un poco contradictorio viniendo del diputado Ernesto Ruffo, quien fue el responsable de la reingeniería del mismo. “Creo que hizo un gran trabajo de avance de depuración, aunque no está completo, por supuesto, faltan muchas cosas que hacer en el aspecto tecnológico razón por la cual no vemos factible en este ejercicio utilizar el lector de huella”, señaló.

“Nosotros estamos abiertos a acatar el fallo del Tribunal, sin embargo el proceso sigue y el diálogo con aspirantes está abierto, se está dando a través de sus representantes en la Comisión”, apuntó.

Adelantó que en la reunión de este miércoles, la Comisión dará una respuesta a la petición que hicieron tres de los aspirantes para utilizar la huella en el proceso de recolección.