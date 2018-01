Padres de niños fallecidos en el Rébsamen exigen comparezca Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres de menores fallecidos en el Colegio Enrique Rébsamen, que colapsó tras el sismo del 19 de septiembre pasado, exigieron la comparecencia ante el Ministerio Público de la ex jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum.



“Yo no sé cómo esta señora Claudia Sheinbaum quiere ser autoridad, quiere ser gobernadora de esta ciudad, llevando a cabo estos actos de tanta negligencia y de tanta corrupción, no lo entiendo, la verdad no lo entiendo”, dijo Eduardo Fuentes, abogado de los padres.



“Venimos a exigir justicia, han pasado más de cuatro meses y no se ha esclarecido nada. Hay muchos responsables, instituciones que no han presentado documentación, y una delegada (Claudia Sheimbaum) que no ha dado la cara”, agregó Alejandro Jurado, padre de una menor de 7 años que falleció ese día.



Dijo que la mañana de este martes se reunieron con el procurador capitalino, Edmundo Garrido, a quien le entregaron un pliego con una serie de demandas, entre ellas la comparecencia ministerial de Sheimbaum, del director del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), Meyer Kilp, entre otros funcionarios.



Jurado y otros padres, así como su abogado Enrique Fuentes, consideraron que hay impunidad en este caso, pues no hay ni un solo detenido, y además se ha podido localizar a la dueña del colegio, Mónica García Villegas.



" Ellos tienen algo muy claro y que es al diablo las instituciones, al diablo nuestros hijos, al diablo las escuelas, al diablo en la seguridad de nuestros hijos y no puede ser posible”, dijo el abogado.



Sobre Mónica García, aseguraron que se está escondiendo, aunque el procurador les comentó o que en breve sería localizada.



“La maestra Mónica está escondida, lo digo vulgarmente, está escondida como una rata, por ello le pido a la sociedad que si saben dónde está se lo hagan saber a la procuraduría capitalina”, dijo el padre.



En este sentido comentó que el procurador se comprometió a que citará a declarar a las autoridades de la delegación, incluida Claudia Sheinbaum, y a toda la gente que ha laborado con ella, a autoridades de la delegación, del gobierno central y el director del Invea.



“Venimos a existir justicia, la justicia no se ruega, la justicia no se pide, la justicia se exige, y venimos a exigir justicia porque hasta este momento no ha habido nada queremos resultados, no puede quedar el delito impune como hasta ahora”, insistió el abogado Fuentes.