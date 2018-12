Padres de los 43 van por castigo 'tope contra quien tope'

“Hay seguridad de que nuestros hijos están vivos, porque científicamente no han podido demostrar que estén muertos”, aseguró Felipe de la Cruz, padre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014.

“Son cuatro años dos meses que no pudieron demostrar que estuvieran muertos, de manera científica intentaron entregar cuerpos que no fueron de los jóvenes, intentaron entregar restos que tampoco pertenecieron a los jóvenes, entonces, si no están muertos, están vivos, esa es la seguridad que tenemos”, dijo.

En entrevista con El Financiero, agregó que con la Comisión de la Verdad que ayer se conformó para atender la desaparición de sus hijos, “vamos por justicia y castigo, tope contra quien tope, ni perdón ni olvido”.

Comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “tiene su forma de hablar y especificar las cosas cuando habla de perdón, pero para nosotros es algo que no podemos dejar en el olvido porque, primero, no sabemos qué pasó con los jóvenes, se tiene que llevar a cabo la investigación y de ahí hasta dar con los responsables”.

Para los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, quienes formarán parte de la Comisión de la Verdad que se encargará de seguir la investigación, la justicia es un derecho.

“Creemos nosotros y todo mundo sabe que la justicia es un derecho que tenemos nosotros y que nadie puede negarnos”, añadió De la Cruz.

Subrayó que la disposición del nuevo gobierno para resolver el caso “es algo nuevo, porque el anterior gobierno cerró puertas para no escuchar los gritos de coraje de los padres de familia”.

Aclaró que no se trata de empezar de cero, pues ya están los informes del grupo de expertos independientes. “Nosotros estamos exigiendo cuatro líneas: la investigación al Ejército mexicano, la telefonía celular, el trasiego de la droga y los policías federales que participaron en la desaparición de 25 jóvenes en el Puente del Chipotle, entonces no podemos empezar de cero”, detalló.

Respecto al informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde señala que al menos 19 jóvenes fueron incinerados, comentó: “Para nosotros, el informe de la CNDH no tiene relevancia ni importancia, porque sigue fortaleciendo la ‘verdad histórica’ y científicamente la ‘verdad histórica’ no existe; el grupo forense de Argentina (sic) así lo demuestra y el grupo de expertos independientes, también. Entonces, el informe de la CNDH para nosotros no tiene mucho impacto”.