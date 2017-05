Padres de los 43 piden retomar líneas de investigación

CHILPANCINGO.- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se pidieron al presidente de la comisión especial del Congreso de Guerrero, Ricardo Mejía Berdeja, intervenga ante la Procuraduría General de la República y retome las cuatro líneas de investigación propuestas por ellos y que incluyen el trasiego de enervantes.



Al término de la reunión, Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014, consideró que las cuatro líneas propuestas ayudarán a dar con el paradero de los jóvenes.



Detalló que la primera es la que se relaciona con la participación de elementos del Ejército Mexicano esa noche en Iguala, pues hay señalamientos de que algunos jóvenes fueron llevados a instalaciones militares.



La segunda, agregó, se refiere a los policías de Huitzuco, así como a los policías federales (que intervinieron en la desaparición, de por lo menos 25 estudiantes, que fueron interceptados a la altura de la Ciudad Judicial de Iguala, en la salida que va hacia Chilpancingo.

La otra línea sugerida es la de los resultados de la investigación a por lo menos 100 teléfonos celulares y la cuarta línea consiste en que se investigue el trasiego de droga de Iguala hacia Chicago.



Rosales comentó que solicitaron también una reunión con todos los integrantes de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, pues algunos de los integrantes no tienen interés de apoyar a los padres "hemos visto una nula actuación de ellos, no manifiestan una preocupación por el esclarecimiento de estos hechos, no fijan posturas".



Finalmente sostuvo que el caso perdurará por mucho tiempo, y estará presente en las siguientes dos elecciones por lo menos, de tal modo que recomendó al gobierno federal no dar por hecho que retardar el esclarecimiento de la desaparición de normalistas no afectará los procesos electorales que se avecinan.