Padres de los 43 pide revocar la precandidatura de Ángel Aguirre

IGUALA.- Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 dijeron que la precandidatura de Ángel Aguirre Rivero “es una ofensa para la memoria de los estudiantes”.



Por ello advirtieron que mantendrán las protestas en los actos del exgobernador, hasta que su precandidatura a una diputación federal por la coalición Por México al Frente le sea revocada, “y en su lugar nombren a una mujer u hombre honesto y limpio de crímenes”.



A través de un comunicado de prensa, dijeron que de acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR) y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) existe una investigación abierta en contra de Aguirre Rivero por las lesiones, asesinatos y desaparición de los estudiantes de la normal rural 'Isidro Burgos' cuando era gobernador de Guerrero.



Consideraron que la clase política que dirige la coalición del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, “envilecen la política y socavan la democracia en nuestro estado”, al postular a Ángel Aguirre, quien debe enfrentar “la justicia y no andar haciendo campaña para ocupar un nuevo cargo público.



También señalan que como gobernador, Aguirre Rivero no fue ajeno a la agresión perpetrada contra los normalistas donde participaron autoridades de los municipios de Iguala, Tepecoacuilco, Huitzuco, Taxco y Cocula, así como de “las irregularidades” que cometió el entonces procurador en la entidad, Iñaky Blanco Cabrera.



Ante ello, creen necesario que el exgobernador responda ante las autoridades por no llevar a cabo las acciones para evitar el crimen y desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014.