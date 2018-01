Pacto de civilidad con delegados serán con todos: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de la Ciudad de México advirtió a los jefes delegacionales de Tláhuac, Rigoberto Salgado; Xochimilco, Avelino Méndez; Pablo Moctezuma, Azcapotzalco y al encargado de despacho en Tlalpan, Fernando Hernández, que los encuentros para definir acciones en el marco del proceso electoral 2018, serán de manera conjunta y no personalizados.



Luego de que los titulares de las delegaciones mencionadas enviaron una carta a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para pedir un encuentro para discutir el pacto de civilidad, Miguel Ángel Mancera lo rechazó.



“La petición de esos cuatro jefes delegacionales, de esas cuatro demarcaciones, pues se atenderá, pero otra vez en conjunto; no podemos hacer una reunión específica para un grupo en lo particular, dado que los temas son de interés general y son temas que ocupan a todos los jefes delegacionales y no solamente a uno en específico”, dijo..



Agregó que los delegados de Morena, a excepción del encargado de despacho de Cuauhtémoc, quien no firmó el documento, serán recibidos el jueves, y ahí se les reiterará que la línea de acción del gobierno capitalino se definirá con los 16 jefes delegacionales, sin dar exclusividad a nadie.



Al respecto, Patricia Mercado dijo que se les invitará a que se incorporen en el encuentro que tienen agendado para el 19 de enero.



“Sólo tendremos una mesa, ahí están sus pares, aquí está el pacto que firmaron los partidos políticos, luego, los jefes delegacionales que se adhieren al primero, pero se agrega otro articulado, sobre todo, en la propaganda que los candidatos pueden subir a la vía pública”, comentó.