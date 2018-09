Pacificación del país, con acceso a la justicia: Loretta Ortiz

TLAXCALA.- La coordinadora del proceso de pacificación del próximo fobierno de Andrés Manuel López Obrador, Loretta Ortiz Ahlf, sentenció que el primer paso para conseguir la paz en el país es garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de todos los delitos. Para ello, señaló, dentro de las políticas públicas del próximo gobierno federal se perfila la creación de Ley General para el Sistema Integral de Justicia.

Lo anterior lo sostuvo durante el desarrollo del Foro Regional Tlaxcala-Puebla para la Reconstrucción de la Paz y la Reconciliación Nacional, donde intervinieron víctimas de delitos como desaparición, trata de personas, homicidio y robo.

Ahí, Loretta Ortiz, reconoció que el clamor de las víctimas de la delincuencia en el país es para que no exista más impunidad, además de un rotundo 'no' al perdón y el olvido. La coordinadora del proceso de pacificación enfatizó que es necesario integrar en las políticas públicas una Ley General para el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Garantía de No Repetición y Reparación a las Víctimas.

Recalcó que la amnistía solo será aplicada en los casos de niños, niñas, jóvenes, mujeres y agricultores que hayan sido cooptados por el crimen organizado, obligados a llevar mercancía ilegal, drogas o armas que se dediquen a la producción de mariguana o amapola.

“Sólo en estos casos operaría la amnistía, no contra actos violentos, no contra actos del crimen organizado, no contra desapariciones, no contra ejecuciones, no cuando se comenten actos corruptos o cualquier otro que pudiera generar actos violentos no va a proceder la amnistía”, sentenció.

Ortiz Ahlf reconoció que existen víctimas que han esperado por más de 40 años el acceso a la justicia, Mencionó el caso de la desaparición de personas al que consideró un “cáncer”, por lo que aseguró que se emprenderá un replanteamiento en el tema de la búsqueda de los desaparecidos.

“Nuestro Estado mexicano ha hecho casi nada para la búsqueda de los desaparecidos y son las propias víctimas las que han buscado, ya se tiene un nuevo marco legal pero no hay medidas efectivas lo que también ocurre en otras materias”, dijo.

El foro de pacificación en Tlaxcala es el noveno de 50 encuentros que se tienen programados en toda la República, donde escucharán los reclamos de la población y de las víctimas en materia de seguridad que deriven en la construcción de políticas públicas para la construcción de paz.