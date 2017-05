Otro ultimátum: ‘no me callaré ante la prensa vendida’

ESTADO DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador advirtió que no va a quedarse callado ni con los brazos cruzados ante los “agravios” de la “prensa vendida” y de los medios de comunicación que están “al servicio del régimen”.



En un video difundido a través de sus redes sociales, el dirigente nacional de Morena aseguró que las denuncias de corrupción que ha hecho sobre la “mafia del poder”, así como el avance de Morena en el Estado de México, han llevado a que ese grupo mande a algunos periodistas a atacarlo.



“Pero luego se rasgan las vestiduras diciendo que soy un intolerante, un autoritario y que no permito ningún cuestionamiento. Quisieran que yo les aguantara todos sus golpes, sus insultos, sus provocaciones, que no dijera nada y que me quedara con los brazos cruzados, pero no voy a quedarme callado ante los agravios”, subrayó.



El político tabasqueño señaló que la semana pasada “se molestaron mucho los voceros del régimen” porque habló de que “estamos en una temporada de zopilotes”.



Afirmó que los integrantes de la “mafia del poder, sus achichincles y sus voceros están alborotados con la guerra sucia en contra de Morena”.



El jueves pasado, López Obrador se enfrascó en una discusión con el periodista Francisco Cárdenas, en una entrevista que le realizaba vía telefónica en su programa de Radio Fórmula. El tabasqueño lo llamó “calumniador” tras la pregunta respecto a su presunta alianza con la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, y le recomendó “seguir el ejemplo de los grandes periodistas de México”.



“¡Ya no sigan calumniando ustedes! ¡Hagan un periodismo alejado del poder y cercano al pueblo! ‘Pepe’, te lo digo de manera afectuosa. ¡Tómalo como quieras! ¡Serénate! ¡Serénate! ¡No inventes! ¡Sé objetivo!”, lanzó el tabasqueño cuando el periodista le manifestó su descontento por llamarlo “calumniador”.



El aspirante a la candidatura presidencial aseguró ayer que algunos periodistas “están provocándonos, insultándonos, sacándonos de nuestras casillas, diciendo que somos autoritarios, intolerantes, etcétera, etcétera”.