Otra vez, INE emite lineamientos para comicios de 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del revés a las reglas de “cancha pareja”, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevos lineamientos para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos, delimitar la propaganda gubernamental y establecer prohibiciones en lo relativo a los programas sociales.



En medio del reclamo por la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar los primeros lineamientos emitidos, el Consejo General aprobó los criterios relacionados con la aplicación de los recursos públicos, la propaganda personalizada y gubernamental, así como los informes de labores y la aplicación de los programas sociales.



El acuerdo aprobado establece que en el caso de la imparcialidad en el uso de recursos públicos, los servidores públicos violarán este principio cuando condicionen a cualquier ciudadano de forma individual o colectiva los recursos provenientes de programas públicos federales o locales.



Además, señala que los servidores públicos no podrán prometer o demostrar su voto a favor o en contra de algún candidato durante cualquier etapa del proceso electoral.



Los lineamientos puntualizan que desde el Presidente de la República hasta los gobernadores, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, presidentes municipales, síndicos y regidores, así como jefes delegacionales y todos los servidores públicos en general, no podrán asistir en día hábil a eventos públicos para promover el voto a favor o en contra de algún partido o candidato.



En el caso de los informes de labores, no podrán realizarse durante las precampañas, campañas, veda electoral y mucho menos durante la jornada electoral; además, no podrán utilizarse para destacar la imagen de un funcionario.



En lo que corresponde a la propaganda gubernamental, los lineamientos precisan que desde el inicio del proceso hasta la jornada electoral, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y no con fines político-electorales o de propaganda personalizada.



En lo que se refiere a los programas sociales, los lineamientos precisan que una vez aprobado el Presupuesto de Egresos 2018, no podrán operarse programas federales no contemplados ni crearse nuevos programas sociales, porque se podrían considerar que su fin es electoral, salvo que sirvan para atenuar los efectos causados por desastres naturales.



Establecen que durante los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no podrán ser entregados en eventos masivos y considera la prohibición para el uso de tarjetas que representen la promesa de un beneficio posterior.



Aunque los partidos expresaron su apoyo a los lineamientos, PAN y Morena advirtieron que se quedan cortos en comparación con lo que enfrentarán en los procesos electorales de 2018.



Para prever impugnaciones, el consejero presidente Lorenzo Córdova puntualizó que estas normas no representan una regulación, sino que fijan criterios para definir la actuación de la autoridad electoral.