Otorga PAN 45 candidaturas a Dante Delgado para conformar la coalición: Granados

VERACRUZ.- El dirigente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, afirmó que le fueron otorgadas 45 candidaturas a diputaciones federales para Movimiento Ciudadano al líder nacional de ese partido, Dante Delgado Rannauro para que aceptara adherirse a la coalición con el PAN y el PRD. En esa distribución, al partido del sol azteca le correspondieron 105 y 150 para el PAN.



Durante su visita a Veracruz para acompañar a Miguel Ángel Yunes Márquez a su registro como pre candidato, detalló que entre otros acuerdos de esa negociación se encuentra que Acción Nacional determina el método de selección, así como al candidato a la presidencia del país. El PRD elegiría el método de selección y a los candidatos en la Ciudad de México y en los Estados que gobierne.



Acerca de las críticas del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acerca de la situación de los pre candidatos del PAN en Veracruz y Puebla, Granados Covarrubias, señaló que es legal que familiares se gobernadores o exgobernadores sean postulados como aspirantes a ese cargo.



Con esto, tanto el hijo del gobernador de Veracruz, como la esposa de Rafael Moreno Valle en Puebla, pueden registrarse como candidatos a la gubernatura de esas Entidades.



"No es un requisito de elegibilidad que esté señalado por la Constitución, por tanto no es ilegal".



Asimismo, no descartó que personajes como Javier Sicilia, Denise Dresser y Emilio Álvarez Icaza pudieran ser postulados. Y es que dijo, como coalición tienen claro que la sociedad civil debe tener representación para ser capaces de materializar los acuerdos.



Entre otras cosas, consideró que la campaña del candidato de Morena a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha estancado y no cuenta ya con capacidad de crecimiento. En cambio, la campaña del candidato de su coalición, Ricardo Anaya, "sube como la espuma".